"Разоружающий удар": Путин заявил, что РФ может применять ядерное оружие первой

По словам главы Кремля, в российскую военную доктрину могут вписать положение, которое бы позволяло наносить упреждающий удар. Согласно текущей версии доктрины, ядерное оружие — это крайняя мера, на случай угрозы существованию РФ.

Related video

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российской военной доктрине может появиться положение, позволяющее России первой наносить упреждающий ядерный удар для разоружения противника. Об этом сообщает Bloomberg.

За день до этого он сделал похожее заявление — о том, что риск ядерной войны нарастает.

"Мы думаем об этом. Если мы говорим о разоружающем ударе, возможно, нам следует прибегнуть к подходам наших американских партнеров", — заявил Путин, который участвует в саммите стран Евразийского экономического союза в столице Кыргызстана Бишкеке.

Президент страны-агрессора упомянул о стратегиях США, предусматривающих использованию высокоточных ракет для упреждающего удара.

Это уже второе заявление, касающееся ядерного оружия, которое Путин сделал на этой неделе. В среду он сказал, что риск ядерной войны нарастает и назвал российский ядерный арсенал "сдерживающим фактором" в военных конфликтах. Сейчас российская военная доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия только в качестве крайнего средства, на случай угрозы существованию РФ.

Представители США и союзники осуждают Путина за ядерный шантаж, к которому он прибегает в рамках масштабного вторжения в Украину.

Российский же президент в своих публичных заявлениях ссылается на то, что США первыми применили оружие массового поражения в Хиросиме и Нагасаки.

Глава Кремля вновь прибегает к ядерной риторике после некоторого затишья в этом отношении. Согласно недавним заявлениям представителей Госдепартамента США, давление Запада подействовало — и Путин был вынужден свернуть свой прежний план ядерной эскалации.

Ранее Фокус сообщал, что, по заявлениям представителей Пентагона, ВС РФ запускают по Украине ядерные ракеты со снятыми боеголовками для отвлечения ПВО Украины. Вместе с тем, и без боевой части эти крылатые ракеты наносят значительный ущерб.