"Роззброювальний удар": Путін заявив, що РФ може застосовувати ядерну зброю першою

За словами глави Кремля, в російську військову доктрину можуть вписати положення, яке б дозволяло завдавати випереджувального удару. Згідно з поточною версією доктрини, ядерна зброя — це крайній захід на випадок загрози існуванню РФ.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що в російській військовій доктрині може з'явитися положення, яке дозволяє Росії першою завдавати випереджального ядерного удару для роззброєння противника. Про це повідомляє Bloomberg.

За день до цього він зробив схожу заяву про те, що ризик ядерної війни наростає.

"Ми думаємо про це. Якщо ми говоримо про роззброювальний удар, можливо, нам слід вдатися до підходів наших американських партнерів", — заявив Путін, який бере участь у саміті країн Євразійського економічного союзу в столиці Киргизстану Бішкеку.

Президент країни-агресора згадав про стратегії США, які передбачають використання високоточних ракет для попереджувального удару.

Це вже друга заява щодо ядерної зброї, яку Путін зробив цього тижня. У середу він сказав, що ризик ядерної війни наростає і назвав російський ядерний арсенал "стримувальним фактором" у воєнних конфліктах. Зараз російська військова доктрина передбачає можливість застосування ядерної зброї лише як крайній засіб, на випадок загрози існуванню РФ.

Представники США та союзники засуджують Путіна за ядерний шантаж, до якого він вдається у межах масштабного вторгнення в Україну.

Російський президент у своїх публічних заявах посилається на те, що США першими застосували зброю масового ураження в Хіросімі та Нагасакі.

Глава Кремля знову вдається до ядерної риторики після деякого затишшя щодо цього. Згідно з недавніми заявами представників Держдепартаменту США, тиск Заходу вплинув — і Путін був змушений згорнути свій колишній план ядерної ескалації.

Раніше Фокус повідомляв, що, за заявами представників Пентагону, ЗС РФ запускають по Україні ядерні ракети зі знятими боєголовками для відволікання ППО України. Разом з тим, і без бойової частини ці крилаті ракети завдають значної шкоди.