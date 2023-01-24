Пішли в нікуди: мобілізація не допомогла Росії змінити ситуацію на фронті, — ЗМІ

У США заявили, що російські мобілізовані почали прибувати на фронт уже у жовтні без нормального екіпірування та підготовки. Плани Кремля щодо зміни ситуації на свою користь не справдилися.

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За останні місяці Росія направила на фронт в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, яких Кремль вирішив мобілізувати, щоб змінити ситуацію на свою користь. Однак це не допомогло. Про це пише CNN із посиланням на неназваного американського чиновника.

У матеріалі сказано, що мобілізація, започаткована президентом РФ Володимиром Путіним у вересні 2022 року, не змінила те, що відбувається на фронті. Так, мобілізовані росіяни перебувають на війну без підготовки та в дуже поганому спорядженні.

Видання пише, що РФ направила в Україну своїх мобілізованих, щоб вони замінили або доповнили військові частини. Вони почали перебувати на фронт вже у жовтні.

Нагадаємо, що в BBC розповіли про реальні втрати російської армії у війні з Україною. За словами експертів, загальні втрати окупантів за 10 місяців війни можуть перевищувати 164 тисяч осіб, якщо враховувати поранених.

Журналісти змогли встановити імена 751 російських мобілізованих загиблих у зоні бойових дій на території України починаючи з жовтня. Також 49 росіян померли на території РФ. Понад те, російські мобілізовані дедалі частіше помирають на пунктах збору.

У матеріалі сказано, що втрати серед мобілізованих можуть бути вищими, тому що вони вирушають на фронт практично без підготовки. Також серед причин — погана координація дій різних загонів ЗС РФ, точні обстріли ЗСУ.

Також Фокус писав, що експерт заявив, що після перемоги України у війні РФ може розвалитися. Так, Путін боїться НАТО, бо бачив, як українські військові використовують західну зброю. Йому загрожує тотальна поразка, якщо він піде на ескалацію.