"Ми побачимо кінець Путіна": після перемоги України у війні РФ може розвалитися, — експерт

За словами експерта, Путін боїться НАТО, бо бачив, як українські військові використовують західну зброю. Йому загрожує тотальна поразка, якщо він піде на ескалацію.

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Поразка президента Росії Володимира Путіна та його армії від України неминуча. Щобільше, після програшу РФ може розпастись на кілька країн. Про це написав науковий співробітник аналітичного центру з міжнародних справ Chatham House Тімоті Еш у статті на Kyiv Post.

На його думку, вторгнення Росії в Україну призведе до прямо протилежного до того, на що сподівався Путін.

"Я бачу непогану ймовірність того, що ми побачимо кінець Путіна. І хоча це і не мій базовий сценарій, я думаю, що можливий розпад Федерації на безліч нових держав — як у випадку з СРСР 1991 року", — написав Еш.

Експерт вважає, що Російська Федерація може розвалитися на 20 країн. Однією з них буде "Мала Росія".

За словами Еша, світ уже зміг зрозуміти, що Путін не має домінування щодо ескалації конфлікту. Він боїться НАТО, бо бачив, як українські військові використовують західну зброю.

"Якщо НАТО розгорне проти Росії свій власний комплект 4-го та 5-го покоління, все закінчиться за кілька годин. Путін це знає", — зазначив Еш.

Він упевнений, що якщо Володимир Путін піде на загострення, йому загрожує повна поразка. Однак війна з Україною у будь-якому разі погано впливає на Росію.

Крім того, професор політології Рутгерського університету в Ньюарку Олександр Мотиль вважає, що після того, як Путін втратить владу, в РФ розпочнеться розпад централізованого управління.

"Ми не знаємо, хто переможе, але ми можемо з упевненістю передбачити, що боротьба за владу послабить режим і відверне Росію від війни", — написав Мотиль у статті на Foreign Policy.

Експерт припустив, що Росія стане слабкою державою, яка сильно залежатиме від Китаю.

Мотиль написав, що поєднання невдалої війни за кордоном та напруженої системи всередині РФ з кожним днем ​​збільшує ймовірність "вибуху". На його думку, Заходу треба готуватись саме до цього. Ослаблений путінський режим, великі проблеми в економіці може змусити росіян вийти на вулиці та почати протестувати значно сильніше, ніж було раніше.

Раніше Фокус писав, що журналісти розповіли про реальні втрати російської армії у війні з Україною. За словами експертів, загальні втрати окупантів за 10 місяців війни можуть перевищувати 164 тисяч осіб, якщо враховувати поранених.

Також нагадаємо, що в ГУР розповіли, чому тяжкохворий Путін все ще живий. Якби главу Кремля, як вважає заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скибицький, лікували б російські фахівці — він помер би раніше.

Ще повідомлялося, що Пригожин втрачає свій авторитет у Кремлі через військові провали в Україні. Вплив "кухаря Путіна", як вважають аналітики, стрімко зменшується після того, як власник найманців протягом кількох місяців не зміг виконати обіцянок про захоплення Бахмута.