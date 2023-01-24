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Военный Фокус Российско-украинская война

"Мы увидим конец Путина": после победы Украины в войне РФ может развалиться, — эксперт

Владимир Путин, фото
Фото: Flickr | Владимир Путин

По словам эксперта, Путин боится НАТО так как видел, как украинские военные используют западное оружие. Ему грозит тотальное поражение, если он пойдет на эскалацию.

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Поражение президента России Владимира Путина и его армии от Украины неизбежно. Более того, после проигрыша РФ может распасться на несколько стран. Об этом написал научный сотрудник аналитического центра по международным делам Chatham House Тимоти Эш в статье на Kyiv Post.

По его мнению, вторжение России в Украину приведет к прямо противоположному тому, на что надеялся Путин.

"Я вижу неплохую вероятность того, что мы увидим конец Путина. И, хотя это и не мой базовый сценарий, я думаю, что возможен распад Федерации на множество новых государств — как в случае с СССР в 1991 году", — написал Эш.

Эксперт считает, что Российская Федерация может развалиться на 20 стран. Одной из них будет "Малая Россия".

По словам Эша, мир уже смог понять, что Путин не имеет доминирования в плане эскалации конфликта. Он боится НАТО так как видел, как украинские военные используют западное оружие.

"Если НАТО развернет против России свой собственный комплект 4-го и 5-го поколения, все закончится через несколько часов. Путин это знает", — отметил Эш.

Он уверен, что если Владимир Путин пойдет на обострение, то ему грозит полное поражение. Однако война с Украиной в любом случае плохо влияет на Россию.

Кроме того, профессор политологии Рутгерского университета в Ньюарке Александр Мотыль считает, что после того, как Путин потеряет власть, в РФ начнется распад централизованного управления.

"Мы не знаем, кто победит, но мы можем с уверенностью предсказать, что борьба за власть ослабит режим и отвлечет Россию от войны", — написал Мотыль в статье на Foreign Policy.

Эксперт предположил, что Россия станет слабым государством, которое будет сильно зависеть от Китая.

Мотыль написал, что сочетание неудачной войны за границей и напряженной системы внутри РФ с каждым днем ​​увеличивает вероятность "взрыва". По его мнению, Западу нужно готовиться именно к этому. Ослабленный путинский режим, большие проблемы в экономике может заставить россиян выйти на улицы и начать протестовать куда сильнее, чем было ранее.

Ранее Фокус писал, что журналисты рассказали о реальных потерях российской армии в войне с Украиной. По словам экспертов, общие потери оккупантов за 10 месяцев войны могут превышать 164 тысячи человек, если учитывать раненых.

Также напомним, что в ГУР рассказали, почему тяжелобольной Путин все еще жив. Если бы главу Кремля, как считает замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, лечили российские специалисты — он скончался бы раньше.

Еще сообщалось, что Пригожин теряет свой авторитет в Кремле из-за военных провалов в Украине. Влияние "повара Путина", как считают аналитики, стремительно уменьшается после того, как владелец наемников в течение нескольких месяцев не смог выполнить обещания о захвате Бахмута.