Пригожин теряет свой авторитет в Кремле из-за военных провалов в Украине, — ISW

Влияние "повара Путина", как считают аналитики, стремительно уменьшается после того, как владелец наемников в течение нескольких месяцев не смог выполнить обещания о захвате Бахмута.

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Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин после череды неудач на Бахмутском направлении начал терять свой авторитет. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 22 января.

По словам аналитиков, "звезда" Евгения Пригожина начала угасать на фоне того, что бизнесмен в течение нескольких месяцев не смог выполнить обещания о захвате Бахмута.

В ISW не исключают, что президент Владимир Путин обратился к владельцу "Группы Вагнера" и генералу армии Сергею Суровикину с просьбой продолжить усилия по завоеванию позиций и сломить волю Украины продолжать войну после того, как ВС РФ потерпели катастрофические поражения на фронте. Вместе с этим, авторитет Евгения Пригожина в Кремле начал снижаться из-за череды неудач в районе Бахмута.

"Путин, похоже, решил отказаться от ставки на Пригожина и его наемнические силы, снова доверившись Герасимову, Шойгу и обычным российским военным. 11 января Путин передал Герасимову общее командование Объединенной группировкой войск в Украине, подчинив ему Суровикина и еще двух заместителей. Украинская разведка сообщала, что Путин готовится начать вторую волну мобилизации резервистов для расширения личного состава ВС РФ, а Минобороны пытается повысить профессионализм своих подразделений и эффективность системы командования", — продолжили аналитики и добавили, что подобные нововведения свидетельствуют об усилиях Кремля по восстановлению регулярной армии и отказе от тактики, когда на фронте использовались неофициальные структуры, в том числе "Группа Вагнера".

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Великобритании комментировала деятельность "Группы Вагнера" Евгения Пригожина и предполагала, что личный состав ЧВК в Украине может составлять около 50 тысяч человек.

Институт изучения войны ISW в отчете от 16 января сообщал, что Владимир Путин приписывает военные успехи "Группы Вагнера" руководству Министерства обороны, пытаясь избежать упоминания "вагнеровцев" в своих выступлениях.