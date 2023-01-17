Не упомянул Пригожина: Путин приписывает успехи "группы Вагнера" Минобороны РФ, – ISW

По мнению аналитиков, российский президент, вероятно, хочет подорвать влияние Евгения Пригожина, избегая упоминания вагнеровцев в своих высказываниях.

Related video

Президент Российской Федерации Владимир Путин может намеренно не заявлять публично о тактических успехах "группы Вагнера" на фронте в Украине, чтобы продемонстрировать свой контроль над российскими средствами массовой информации. Об этом говорится в отчете Института изучения войны от 16 января.

Аналитики отмечают, что в Кремле не говорят о роли "группы Вагнера" в продвижении армии РФ в районе Соледара. В прямом эфире российского телевидения Владимир Путин сказал журналистам, что захват Соледара является заслугой Министерства обороны и Генерального штаба РФ.

В ISW считают, что таким образом Путин может пытаться подорвать влияние Пригожина внутри России. Аналитики указали на то, что ранее президент РФ не высказывался о такого рода продвижениях российской армии в Украине.

"Минобороны России, в свою очередь, также продолжало сообщать о том, что штурмовые отряды Южного военного округа России и российские воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции вокруг Бахмута, и, вероятно, намеренно исключило упоминание сил Вагнера в своем ежедневном брифинге от 15 января", — говорится в публикации.

Эксперты ISW также отметили, что Евгений Пригожин также предпринимает попытки снизить уровень доверия россиян к Минобороны РФ. Основатель "группы Вагнера" избегает прямого отрицания своего конфликта с ведомством, используя расплывчатые формулировки.

Напомним, что по данным Института изучения войны от 13 января, противостояние между "группой Вагнера" и Министерством обороны РФ продолжается, однако лидирует в нем глава вагнеровцев Евгений Пригожин.

Еще Фокус писал о том, что бывший командир "группы Вагнера" Андрей Медведев 12 января покинул территорию Российской Федерации и нелегально пересек границу с Норвегией. Оказавшись за пределами РФ, он запросил у местных правоохранителей защиту и политическое убежище.