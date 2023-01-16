Готов давать показания против Пригожина: экс-командир "Вагнера" сбежал в Норвегию (видео)

По словам беглеца Андрея Медведева, российские пограничники стреляли ему в спину и натравили на него служебного пса. Однако он сумел убежать и пересечь границу.

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Экс-командир убитого заключенного Евгения Нужина, завербованного в "группу Вагнера" Андрей Медведев 12 января покинул территорию России и нелегально пересек границу с Норвегией. Об этом 15 января сообщили на проекте правозащитников Gulagu.net.

Так, Медведев покинул РФ в районе населенного пункта Никель Мурманской области и, оказавшись на территории Норвегии, запросил у правоохранителей защиту и политическое убежище. После этого беглеца в сопровождении охраны из местного аэропорта доставили в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.

Как Андрей Медведев пересек российско-норвежскую границу

По словам самого Медведева, на побег он отправился в белом маскировочном халате. За 2 километра до норвежской границы его настигли российские пограничники — они открыли огонь по беглецу и натравили на него служебного пса.

"Я выбежал на замерзшее озеро, они побоялись за мной бежать, так как лед был очень тонкий. Они пустили мне в след собаку, но она запуталась в проволоке. Я добежал до ближайшего населенного пункта в Норвегии", — рассказал Медведев.

На территории Норвегии Медведев постучал в первый попавшийся дом. К нему на встречу вышла хозяйка, которой он на ломаном английском объяснил, что нуждается в помощи.

"Она согласилась и закрыла дверь. Дальше я пошел по дороге, отошел от населенного пункта примерно 3 км по трассе, меня догнали норвежские пограничники и полицейские", — продолжил Медведев.

Далее его самолетом направили в миграционный центр в Осло, где он ждет решения о предоставлении политического убежища.

Что известно об Андрее Медведеве

По данным портала Gulagu.net, Медведев подписал контакт с ЧВК "Вагнер" 6 июля 2022 года сроком на 4 месяца. Там он служил командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда. В декабре 2022 года Андрей Медведев и его товарищ, обратились в редакцию портала и попросили помочь избежать внесудебной расправы и "фирменной казни" "вагнеровцев" с применением кувалды.

За время службы Медведев стал свидетелем многих казней, которые совершала служба безопасности главы наемников Евгения Пригожина в отношении тех, кто отказывался воевать против украинцев либо хотел покинуть ряды частной военной компании.

Напомним, 15 декабря правозащитники проекта Gulagu.net сообщили, что бывший наемник "Группы Вагнера" Андрей Медведев отказался воевать против Украины после боев под Бахмутом. По словам Медведева, "Группа Вагнера" самостоятельно продлила ему контракт с 4 до 6, а потом 8 месяцев. После этого он самовольно покинул позиции и вернулся в Россию.

16 декабря The Insider сообщил, что Андрею Медведеву известно о десяти случаях казни "наемников" за отказ вести боевые действия. Медведев утверждает, что был свидетелем нескольких расстрелов и отметил, что восемь из десяти убитых ранее отбывали сроки в местах лишения свободы.

Ранее, 13 ноября, российские телеграм-каналы распространили видео казни бывшего наемника вооруженного формирования РФ "группы Вагнера" из-за того, что он перешел на сторону Украины. Речь идет о Евгении Нужине, который отбывал наказание в одной из российских тюрем за убийство, но был завербован в "группу Вагнера" и отправлен на войну в Украину.