Экс-наемник "Группы Вагнера" сообщил о зверствах бойцов: его задержали и могут казнить (видео)

Андрей Медведев покинул ряды "вагнеровцев" за что его теперь выслеживает "служба безопасности Вагнера". Экс-боец боится за свою жизнь так как он рассказал правозащитникам о преступлениях группы.

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Бывший наемник "Группы Вагнера" Андрей Медведев отказался воевать против Украины после боев под Бахмутом. Об этом сообщается в проекте правозащитников Gulagu.net.

Россиянин Андрей Медведев вступил в "Группу Вагнера". После распределения он стал командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда "вагнеровцев". Наемник воевал под Бахмутом. После того как в группу стали набирать заключенных, то Медведев там увидел преступления и зверства сослуживцев.

По его словам, "Группа Вагнера" самостоятельно продлила ему контракт с 4 до 6, а потом 8 месяцев. После этого он самовольно покинул позиции и вернулся в Россию. Так называемая "служба безопасности Вагнера" убивала подчиненных, командование бросало их "на мясо" на танки с автоматами в руках. Поэтому Медведев заявил, что он пожалел, что туда поехал.

"Я хотел бы обратиться к президенту Владимиру Путину, начальнику следственного комитета, Генеральной прокуратуре директору ФСБ, прошу вас оказать содействие. После моего самовольного ухода, меня "служба безопасности Вагнера" начала преследовать во всех гласных и негласных формах", — заявил Медведев.

Поэтому он опасается за свою жизнь и надеется на выполнение законов и конституции в РФ.

Перед этим Медведев рассказал о зверствах своих сослуживцев в интервью правозащитникам. Уже утром 15 декабря Gulagu.net получили информацию, что наемника задержали сотрудники МВД. Его могут передать "службе безопасности Вагнера". Ему может грозить смертная казнь кувалдой. Поэтому правозащитники говорят, что если с Медведевым что-либо случится, то вся ответственность будет лежать на "Группе Вагнера", ГРУ и Генштаба с Минобороной РФ.

На данный момент известно о 10 казнях "службой безопасности Вагнера".

Напомним, тактика боя "Группы Вагнера" заключается в том, чтобы кидать на штурмы живые волны людей.

Ранее сообщалось, что ФСБ курирует казнями наемников из "Группы Вагнера".