"Используют при штурме в качестве мяса": в ВСУ раскрыли тактику боя "Группы Вагнера"

В ВСУ сообщили, что масштабные потери не деморализуют "Группу Вагнера", так как квалифицированный личный состав и руководство не участвует в рискованных штурмах украинских позиций.

Related video

Российский предприниматель и глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин завербовал в свою группировку около 23 000 заключенных из российских тюрем. Их бросают на штурм украинских позиций в качестве "мяса". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

"Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях. Фактически, враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев", — сказано в сообщении.

В Центре сообщили, что из заключенных вагнеровцы формируют штурмовые отряды. Командиры при помощи аэроразведки наблюдают за тем, как проходят операции их подчиненных. При этом большие потери никак не деморализуют группировку, так как квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурмах.

Однако, как сообщается, ВСУ наносят удары по пунктам управления "Группы Вагнера", так как подполье и партизаны на оккупированных территориях поставляют данные о размещении вагнеровцев.

Группа Вагнера

"Группа Вагнера" — это российское негосударственное вооруженное формирование, которым руководит соратник президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин. Действует на территории Украины начиная с 2014 года, когда началась война на Донбассе. Принимает участие в полномасштабной войне России против Украины. Боевики группировки были замечены в Сирии, ЦАР и других странах Африки.

Ранее Фокус писал, что Кулеба рассказал, когда РФ снова может ударить по Украине. По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о подготовке к большому наступлению РФ косвенно может свидетельствовать подготовка новых призывников.

Еще напомним, что в ГПСУ рассказали, есть ли угрозы нападения со стороны Беларуси. По словам спикера Госпогранслужбы, маневры совместной группировки ВС РФ и армии Беларуси ничего не меняют. Но украинская сторона продолжает наблюдать за ситуацией, поскольку исключать угрозы со стороны северного соседа нельзя.