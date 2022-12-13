Граница под контролем: в ГПСУ рассказали, есть ли угрозы нападения со стороны Беларуси

По словам спикера Госпогранслужбы, маневры совместной группировки ВС РФ и армии Беларуси ничего не меняют. Но украинская сторона продолжает наблюдать за ситуацией, поскольку исключать угрозы со стороны северного соседа нельзя.

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В Беларуси 13 декабря началась внезапная проверка готовности армии, но ситуация на северных границах Украины остается неизменной и контролируемой. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

О начале внезапной проверки боеготовности армии заявил сегодня госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. По его словам, перед военными будут поставлены задачи, исходя из анализа опыта военных действий в Украине, а именно: совершение марша на большие расстояния по незнакомой местности, взятие под охрану различных объектов, а также выполнение огневых и тактических задач.

Комментируя маневры армии Беларуси, Демченко отметил, что для нашей страны эти действия ничего не меняют. Однако очевидно, что Беларусь, поддерживая военную агрессию РФ против Украины, продолжает проводить работу по нагнетании ситуации.

Вместе с тем спикер ГПСУ подчеркнул, что украинские военные продолжают оборонять государственную границу, поскольку исключать угрозу со стороны Беларуси нельзя.

"Украина никогда не исключала того, что из Беларуси или же повторно попытаются зайти белорусские войска, или Беларусь может также присоединиться своими военными подразделениями к войне, которую развязала Россия против Украины", — подчеркнул Демченко.

В контексте маневров белорусской армии спикеру был задан вопрос, может ли это быть провокацией, чтобы ВСУ нанесли удар, на что Демченко ответил — Украина занимает исключительно оборонительную позицию.

"Еще раз отмечу, что для Украины это ничего не меняет — мы обороняемся и дадим достойный отпор всем тем, кто попытается зайти на нашу территорию ", — ответил Демченко.

В заключение спикер ГПСУ добавил, что украинские пограничники пока не обладают точными данными о численности российских и белорусских войск вблизи границы, но Генштаб ранее сообщал о примерно 9 тысячах личного состава ВС РФ, которые были перемещены на территорию Беларуси.

Напомним, по распоряжению Александра Лукашенко в Беларуси началась внезапная проверка боеготовности армии. Минобороны страны сообщило о передвижении военной техники и личного состава в рамках выполнения поставленных задач.

По информации проекта "Беларускі Гаюн", сегодня, 13 декабря, подразделения белорусской армии начали движение из пункта постоянной дислокации в Бресте по трассе Р17 к городу Малорита в сторону Мокраны. В составе колоны техники были замечены БТР-80, грузовики МАЗ, минометы "Нона-М1", топливозаправщики, машины связи, карета скорой помощи и полевая кухня.