Кордон під контролем: у ДПСУ розповіли, чи є загрози нападу з боку Білорусі

За словами спікера Держприкордонслужби, маневри спільного угруповання ЗС РФ та армії Білорусі нічого не змінюють. Але українська сторона продовжує спостерігати за ситуацією, оскільки виключати загрози з боку північного сусіда не можна.

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У Білорусі 13 грудня розпочалася раптова перевірка готовності армії, але ситуація на північних кордонах України залишається незмінною та контрольованою. Про це у коментарі РБК-Україна сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Про початок раптової перевірки боєздатності армії заявив сьогодні держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович. За його словами, перед військовими поставлять завдання, виходячи з аналізу досвіду воєнних дій в Україні, а саме: виконання маршу на великі відстані незнайомою місцевістю, взяття під охорону різних об'єктів, а також виконання вогневих і тактичних завдань.

Коментуючи маневри армії Білорусі, Демченко зазначив, що для нашої країни ці дії нічого не змінюють. Однак очевидно, що Білорусь, підтримуючи військову агресію РФ проти України, продовжує проводити роботу щодо нагнітання ситуації.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що українські військові продовжують обороняти державний кордон, оскільки виключати загрозу з боку Білорусі не можна.

"Україна ніколи не виключала того, що з Білорусі або ж повторно спробують зайти білоруські війська, або ж Білорусь може також долучитися своїми військовими підрозділами до війни, яку розв'язала Росія проти України", — наголосив Демченко.

У контексті маневрів білоруської армії спікеру поставили питання, чи це може бути провокацією, щоб ЗСУ завдали удару, на що Демченко відповів — Україна займає лише оборонну позицію.

"Ще раз зазначу, що для України це нічого не змінює — ми обороняємось і дамо гідну відсіч всім тим, хто спробує зайти на нашу територію", — відповів Демченко.

На закінчення спікер ДПСУ додав, що українські прикордонники поки не мають точних даних про чисельність російських і білоруських військ поблизу кордону, але Генштаб раніше повідомляв про приблизно 9 тисяч особового складу ЗС РФ, які переміщені на територію Білорусі.

Нагадаємо, за розпорядженням Олександра Лукашенка в Білорусі почалася раптова перевірка боєготовності армії. Міноборони країни повідомило про пересування військової техніки та особового складу у межах виконання поставлених завдань.

За інформацією проєкту "Беларускі Гаюн", сьогодні, 13 грудня, підрозділи білоруської армії розпочали рух із пункту постійної дислокації у Бресті трасою Р17 до міста Малорита у бік Мокрани. У складі колони техніки помічено БТР-80, вантажівки МАЗ, міномети "Нона-М1", паливозаправники, машини зв'язку, карета швидкої допомоги та польова кухня.