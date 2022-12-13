Білоруський десант перекидають у бік кордону з Україною: що відомо (фото)
У Білорусі розпочали раптову перевірку готовності боєздатності армії. У її межах війська рухаються близько до українського кордону для організації маневрів.
38-а окрема десантно-штурмова бригада почала рухатися по трасі Р17 у напрямку до України. Про це повідомляє проєкт "Беларускі Гаюн".
Підрозділи білоруської армії розпочали рух із пункту постійної дислокації у Бресті. Рух колони техніки зафіксовано по трасі Р17 до міста Малорита у бік агроміста Мокрани. У складі колони:
- від 25 БТР-80;
- 30 вантажівок МАЗ;
- 3 буксовані міномети 2Б23 "Нона-М1";
- 2 паливозаправники;
- командно-штабна машина;
- 2 машини зв'язку;
- від 5 машин прикордонної служби;
- 1 машина швидкої допомоги;
- 2 польові кухні.
Голова Брестського міського виконавчого комітету Олександр Рогачук підтвердив рух техніки. Він заявив, що переміщення техніки відбувається у межах указу Лукашенка про раптову перевірку боєздатності армії.
"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їх інженерне обладнання, організувати охорону й оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман і Березина", — заявив Рогачук.
Додамо, що річки Неман і Березина не розташовані біля кордонів з Україною.
Таку ж інформацію надали і в Міністерстві оборони Білорусі. Також пресслужба опублікувала фото руху колон техніки.
Нагадаємо, 12 грудня ЗС РФ перекинули бойову техніку до українського кордону в Білорусі. У районі Брестського полігону розташовано щонайменше 24 одиниць техніки.
Також у Білорусі почали роздавати повістки медикам. Також їм вручають мобілізаційні розпорядження.