Білоруський десант перекидають у бік кордону з Україною: що відомо (фото)

У Білорусі розпочали раптову перевірку готовності боєздатності армії. У її межах війська рухаються близько до українського кордону для організації маневрів.

Related video

38-а окрема десантно-штурмова бригада почала рухатися по трасі Р17 у напрямку до України. Про це повідомляє проєкт "Беларускі Гаюн".

Підрозділи білоруської армії розпочали рух із пункту постійної дислокації у Бресті. Рух колони техніки зафіксовано по трасі Р17 до міста Малорита у бік агроміста Мокрани. У складі колони:

від 25 БТР-80;

30 вантажівок МАЗ;

3 буксовані міномети 2Б23 "Нона-М1";

2 паливозаправники;

командно-штабна машина;

2 машини зв'язку;

від 5 машин прикордонної служби;

1 машина швидкої допомоги;

2 польові кухні.

Голова Брестського міського виконавчого комітету Олександр Рогачук підтвердив рух техніки. Він заявив, що переміщення техніки відбувається у межах указу Лукашенка про раптову перевірку боєздатності армії.

[ + – ] Напрямок руху ЗС Білорусі у бік України

"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їх інженерне обладнання, організувати охорону й оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман і Березина", — заявив Рогачук.

Додамо, що річки Неман і Березина не розташовані біля кордонів з Україною.

[ + – ] Річки Неман і Березина

Таку ж інформацію надали і в Міністерстві оборони Білорусі. Також пресслужба опублікувала фото руху колон техніки.

[ + – ] БТР-80 на озброєнні 38-ї бригади

Нагадаємо, 12 грудня ЗС РФ перекинули бойову техніку до українського кордону в Білорусі. У районі Брестського полігону розташовано щонайменше 24 одиниць техніки.

Також у Білорусі почали роздавати повістки медикам. Також їм вручають мобілізаційні розпорядження.