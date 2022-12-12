"Отримують мобілізаційні приписи": у Білорусі почали вручати повістки медикам, – DW

За даними Фонду медичної солідарності, кількість розданих повісток невідома, проте їх видають навіть у найменших районних лікарнях.

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Білоруським медикам почали вручати "мобілізаційні розпорядження". Про це повідомляє DW із посиланням на телеграм-канали.

Після мобілізації в РФ Міноборони Білорусі також почали "перевіряти" дані військовозобов'язаних. 5 грудня почали з'являтися відомості про те, що повістки на збори почали вручати медпрацівникам. Терміни проведення зборів – від 10 днів. Викликаються як жінки, так і лікарі з медсестрами.

Одразу кілька людей підтвердили, що такі дії дійсно проводяться. Як повідомило одне з анонімних джерел, його батька викликали у військкомат для перепису. "Запитували про місце роботи, нові адреси, телефони, родичів, стан здоров'я", — розповів один співрозмовник журналістів. Інший стверджує, що з найближчих колег повістку вручили тільки ординатору.

У Фонді медичної солідарності кажуть, що точна кількість розданих повісток невідома, проте їх отримують як у великих містах, так і в найменших райлікарнях.

Медиків викликають на збори, там вони одержують мобілізаційні розпорядження – це вказівки на випадок оголошення мобілізації. При цьому, при його отриманні вже не виїхати за кордон при мобілізації. Також проводяться курси з військово-польової хірургії на базі білоруської медакадемії.

У військкоматах не пояснюють навіщо ці збори. Вони лише стверджують, що це є стандартна процедура.

"Тим часом багато людей, які пропрацювали в медицині по 20 років, забули, де лежить їхній військовий квиток, а тут раптом "стандартна процедура, давайте звіримо розміри вашого взуття та протигазу", — каже Лідія Тарасенко, координаторка Фонду медсолідарності.

Вона рекомендує медикам не з'являтися на такі "перевірки".

Нагадаємо, за даними ISW, Білорусь навряд чи братиме участь у вторгненні в Україну. Вона не дасть бажаного результату.

Раніше у ГУР заявили, що Білорусь не вступить у пряму війну з Україною найближчим часом.