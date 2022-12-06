Винятково оборонна зброя: Буданов озвучив прогноз щодо нападу з Білорусі (відео)

Також глава ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив українцям, чому останнім часом у ЗМІ така популярна тема Білорусі й всього, що з нею пов'язано.

Related video

Найближчим часом Білорусь не вступить у повномасштабну війну з Україною. Також малоймовірно, що з боку РБ почнуть новий наступ російські військові, сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

За словами Буднова, ні керівництво Білорусі, ні армія цієї країни не налаштовані на війну з Україною.

"Все, що відбувається у нас у медіапросторі, пов'язане з тематикою Білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції", — наголосив він.

Буданов також висловив думку, що єдина мета цієї інформаційної операції — посіяти паніку серед суспільства та відтягнути сили та кошти держави від реальних бойових дій на передовій там, де справді ведуться бойові дії.

За словами голови ГУР МО, на території Білорусі накопичено винятково оборонну зброю, яку в принципі не можна використовувати у наступі.

Нагадаємо, раніше росЗМІ розповіли про підготовку атаки ЗС РФ з півночі України. Джерело "Нової Газети. Європа" розповідає, що прорив російських військ з Білорусі супроводжуватиметься наступом на Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ. Путіну подають такий план як новий бліцкриг.

Крім того, аналітики з ISW розповіли, чи РФ знову наступатиме на Київ з Білорусі. За словами експертів, РФ хоче, щоб Україна тримала частину своїх військ на півночі та не використовувала їх на інших напрямках. Також Москва планує залякати Захід.