Исключительно оборонительно оружие: Буданов озвучил прогноз по нападению с Беларуси (видео)

Также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил украинцам, почему в последнее время в СМИ так популярна тема Беларуси и всего, что с ней связанно.

Related video

В ближайшее время Беларусь не вступит в полномасштабную войну с Украиной. Также маловероятно, что со стороны РБ начнут новое наступление российские военные, сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.в эфире национального телемарафона.

По словам Буднова, ни руководство Беларуси, ни армия этой страны не настроены на войну с Украиной.

"Все, что происходит у нас в медиапространстве, связано с тематикой Беларуси, это эхо именно российской специальной информационной операции", — подчеркнул он.

Буданов также высказал мнение, что единственная цель этой информационной операции — посеять панику среди общества и оттянуть силы и средства государства от реальных боевых действий на передовой там, где идут действительно боевые действия.

По словам главы ГУР МО, на территории Беларуси накоплено исключительно оборонительное оружие, которое в принципе нельзя использовать в наступлении.

Напомним, ранее росСМИ рассказали о готовящейся атаке ВС РФ с севера Украины. Источник "Новой Газеты. Европа" рассказывает, что прорыв российских войск из Беларуси будет сопровождаться наступлением на Бахмут, Славянск и Краматорск. Путину преподносят такой план как новый блицкриг.

Кроме того, аналитики из ISW рассказали, будет ли РФ снова наступать на Киев из Беларуси. По словам экспертов, РФ хочет, чтобы Украина держала часть своих войск на севере и не использовала их на других направлениях. Также Москва планирует запугать Запад.