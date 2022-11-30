"Усилить потенциал": аналитики из ISW рассказали, будет ли РФ снова наступать на Киев из Беларуси

По словам аналитиков, РФ хочет, чтобы Украина держала часть своих войск на севере и не использовала их на других направлениях. Также Москва планирует запугать Запад.

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Недавнее развертывание российских сил в Беларуси, вероятно, является частью усилий России по усилению своего потенциала и проведению информационной операции, нацеленной на Украину и Запад. К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что РФ, скорее всего, не готовится атаковать Украину с севера снова. Так, РФ лишь обучает свои войска на территории Республики Беларусь. Особенно это важно на фоне мобилизации в России, так как местные инструкторы уже не справляются.

Кроме того, как пишут аналитики, Кремль, вероятно, стремится использовать развертывание своих сил в Беларуси в качестве информационной операции, чтобы вызвать паралич в Киеве и зафиксировать украинские силы вокруг украинской столицы и не дать командованию ВСУ использовать их на востоке или юге.

"По оценке ISW, белорусские силы вряд ли нападут на Украину", — сказано в отчете.

Также аналитики заявили, что Россия готовится нанести новый ракетный удар по Украине на следующей неделе. Однако из-за продолжающейся "деградации российского ракетного арсенала" в ходе предыдущих ударов вполне вероятно, что Россия стремится поддерживать, а не наращивать свои усилия.

Ранее Фокус писал, что США не будут вносить РФ в список стран-спонсоров терроризма. Такое решение, по словам постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, может навредить не только Вашингтону, но и Украине.

Еще напомним, что НАТО обещает предоставить больше оружия Украине. В НАТО заявили, что не только дадут Украине дополнительное вооружение, но и помогут восстановить сильно поврежденную энергетическую инфраструктуру.