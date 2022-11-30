"Посилити потенціал": аналітики з ISW розповіли, чи РФ знову наступатиме на Київ із Білорусі

За словами аналітиків, РФ хоче, щоб Україна тримала частину своїх військ на півночі та не використовувала їх на інших напрямках. Також Москва планує залякати Захід.

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Нещодавнє розгортання російських сил у Білорусі, ймовірно, є частиною зусиль Росії щодо посилення свого потенціалу та проведення інформаційної операції, націленої на Україну та Захід. Такого висновку дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що РФ швидше за все не готується атакувати Україну з півночі знову. Так, РФ лише навчає свої війська біля Республіки Білорусь у. Особливо це важливо на тлі мобілізації в Росії, оскільки місцеві інструктори не справляються.

Крім того, як пишуть аналітики, Кремль, ймовірно, прагне використовувати розгортання своїх сил у Білорусі як інформаційну операцію, щоб викликати параліч у Києві та зафіксувати українські сили навколо української столиці та не дати командуванню ЗСУ використовувати їх на сході чи півдні.

"За оцінкою ISW, білоруські сили навряд чи нападуть на Україну", — йдеться у звіті.

Також аналітики заявили, що Росія готується завдати нового ракетного удару по Україні наступного тижня. Проте через "деградацію російського ракетного арсеналу", що триває, в ході попередніх ударів цілком імовірно, що Росія прагне підтримувати, а не нарощувати свої зусилля.

Раніше Фокус писав, що США не будуть вносити РФ до списку країн-спонсорів тероризму. Таке рішення, за словами постпреда США при ОБСЄ Майкла Карпентера, може зашкодити не лише Вашингтону, а й Україні.

Ще нагадаємо, що НАТО обіцяє надати більше зброї Україні. У НАТО заявили, що не лише дадуть Україні додаткове озброєння, а й допоможуть відновити сильно пошкоджену енергетичну інфраструктуру.