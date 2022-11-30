"Перемога Путіна – небезпека для світу": НАТО обіцяє надати більше зброї Україні, — BBC

У НАТО заявили, що не лише дадуть Україні додаткове озброєння, а й допоможуть відновити сильно пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

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НАТО обіцяє надати більше зброї Україні та допомогти відновити критично важливу енергетичну інфраструктуру, сильно пошкоджену масованими ударами РФ. Про це пише ВВС.

Видання пише, що на саміті в Бухаресті генеральний секретар військового альянсу Єнс Столтенберг звинуватив Москву у спробі використати зиму як зброю війни.

Російські страйки залишили мільйони українців без електрики та водопроводу на морозі.

"Росія фактично зазнає невдачі на полі бою. У відповідь на це вони тепер атакують цивільні об'єкти, міста, тому що вони не зможуть завоювати територію", — сказав Столтенберг.

Його слова підтримав міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, який заявив, що Росія прагне заморозити українців до підпорядкування.

За словами журналістів, члени НАТО допоможуть Україні відновити її енергетичну інфраструктуру та захистити людей від ракетних ударів. Виступаючи на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, Столтенберг сказав, що Альянс допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно.

"Ми розуміємо, що вкрай важливо, щоб президент Путін не зміг перемогти в Україні. Це буде трагедією для України, але це також зробить світ більш небезпечним і вразливішим", — сказав Столтенберг.

Видання пише, що в Україні настає зима зі снігом та мінусовою температурою у багатьох регіонах. Є побоювання, що люди по всій країні можуть вмирати від переохолодження.

Раніше Фокус повідомляв, що у Латвії заявили про право України обстрілювати територію РФ. Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті заявив, що Україна має мати можливість завдавати ударів по об'єктах військової інфраструктури, що знаходяться на території Російської Федерації.

Також нагадаємо, що Reuters заявили, що в Італії скасували голосування про військову підтримку України. Видання пише, що до кінця року закінчиться дія домовленості, згідно з якою уряд Італії міг надсилати Україні військову допомогу без дозволу парламенту.