"Можуть розпочатися переговори": в Італії скасували голосування про військову підтримку України, — Reuters

Видання пише, що до кінця року закінчиться дія домовленості, згідно з якою уряд Італії міг надсилати Україні військову допомогу без дозволу парламенту.

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Правлячі праві партії Італії відкликали поправку, яка б дозволяла уряду продовжувати постачання зброї в Україну протягом 2023 року. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела в парламенті Італії.

Повідомляється, що це сталося після того, як опозиція закликала до ухвалення окремого указу з цього питання. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі ввела заходи, що дозволили відправляти зброю до Києва без дозволу парламенту на кожну партію. Термін дії цієї домовленості закінчується наприкінці року.

Журналісти пишуть, що коаліція, яка підтримує нового прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки до постанови уряду, яка зараз проходить через парламент.

Проте основна опозиційна група — лівоцентристська Демократична партія (ДП) — поскаржилася, що цей указ не має прямого відношення до України, і звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

У відповідь міністр зі зв'язків з парламентом Лука Чиріані заявив, що уряд розгляне можливість вжити цього заходу окремим указом, але при цьому забезпечить його якнайшвидше схвалення.

Підтримка України новим урядом Італії

Журналісти пишуть, що підтримка України є спірною темою у правлячій коаліції, до якої входять партія Джорджі Мелоні "Брати Італії", "Ліга" Маттео Сальвіні та партія Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італія".

У матеріалі сказано, що Мелоні є стійким прихильником Києва, тоді як її союзники Сальвіні та Берлусконі неодноразово були помічені за спірними твердженнями через теплі відносини з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Підтримувати Україну варто, тому що переговори можуть виникнути лише з балансу сил на полі", — сказала Мелоні.

Правляча коаліція в Італії

Глава партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні стала першою жінкою прем'єр-міністром в Італії. Цей уряд вважається найправішим з часів Другої світової війни. Правлячі партії: Брати Італії (права націонал-консервативна партія), Вперед, Італія (правоцентристська партія), Ліга (правоконсервативна партія), Помірні (правоцентристська партія).

Раніше Фокус повідомляв, що у Латвії заявили про право України обстрілювати територію РФ. США побоюються надавати Україні зброю, за допомогою якої можна атакувати територію Росії. Однак у МЗС Латвії закликають союзників переглянути позицію з цього приводу.

Ще нагадаємо, що у Bloomberg заявили, що США можуть визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією. Таке рішення дозволить Вашингтону здійснювати кримінальне переслідування найманців та заарештовувати активи ПВК у всьому світі.