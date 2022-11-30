"Могут начаться переговоры": в Италии отменили голосование о военной поддержке Украины, — Reuters

Издание пишет, что к концу года закончится действие договоренности, согласно которой правительство Италии могло отправлять Украине военную помощь без разрешения парламента.

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Правящие правые партии Италии отозвали поправку, которая позволяла бы правительству продолжать поставки оружия в Украину в течение 2023 года. Об этом пишет издание Reuters ссылаясь на собственные источники в парламенте Италии.

Сообщается, что это произошло после того, как оппозиция призвала к принятию отдельного указа по этому вопросу. Издание пишет, что после полномасштабного вторжения России в Украину администрация бывшего премьер-министра Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие в Киев без разрешения парламента на каждую партию. Срок действия этой договоренности истекает в конце года.

Журналисты пишут, что коалиция, поддерживающая нового премьер-министра Джорджию Мелони, первоначально пыталась продлить ее до 31 декабря 2023 года, внеся поправки в постановление правительства, которое в настоящее время проходит через парламент.

Однако основная оппозиционная группа — левоцентристская Демократическая партия (ДП) — пожаловалась, что рассматриваемый указ не имеет прямого отношения к Украине, и обвинила правительство в нарушении парламентских правил.

В ответ министр по связям с парламентом Лука Чириани заявил, что правительство рассмотрит возможность принятия этой меры отдельным указом, но при этом обеспечит ее скорейшее одобрение.

Поддержка Украины новым правительством Италии

Журналисты пишут, что поддержка Украины является спорной темой в правящей коалиции, в которую входят партия Джорджи Мелони "Братья Италии", "Лига" Маттео Сальвини и партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

В материале сказано, что Мелони является стойким сторонником Киева, в то время как ее союзники Сальвини и Берлускони не раз были замечены за спорными утверждениями из-за теплых отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поддерживать Украину стоит, потому что переговоры могут возникнуть только из баланса сил на поле", — сказала Мелони.

Правящая коалиция в Италии

Глава партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала первой женщиной премьер-министром в Италии. Данное правительство считается самым правым со времен Второй мировой войны. Правящие партии: "Братья Италии" (правая национал-консервативная партия), "Вперед, Италия" (правоцентристская партия), "Лига" (правоконсервативная партия), "Умеренные" (правоцентристская партия).

Ранее Фокус сообщал, что в Латвии заявили о праве Украины обстреливать территорию РФ. США опасаются предоставлять Украине оружие, при помощи которого можно атаковать территорию России. Однако в МИД Латвии призывают союзников пересмотреть позицию по данному поводу.

Еще напомним, что в Bloomberg заявили, что США могут признать "Группу Вагнера" террористической организацией. Такое решение позволит Вашингтону осуществлять уголовное преследование наемников и арестовывать активы ЧВК по всему миру.