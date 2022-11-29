США могут признать "Группу Вагнера" террористической организацией, — Bloomberg

Такое решение позволит Вашингтону осуществлять уголовное преследование наемников и арестовывать активы ЧВК по всему миру.

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность признания "Группы Вагнера" террористической организацией. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленных источников.

По данным журналистов, администрация Джо Байдена может пойти на подобное решение для того, чтобы ограничить влияние "Группы Вагнера" на территории Украины и стран Африки.

Осведомленные инсайдеры подчеркнули, что Белый дом окончательно пока не решил, стоит ли частную армию Евгения Пригожина объявлять террористической организацией, что позволит США осуществлять уголовное преследование наемников и арестовывать активы ЧВК по всему миру.

"Действия против "Группы Вагнера" ознаменовали бы собой новые усилия США по противодействию группировке, которая приобрела известность и влияние во всем мире, особенно после вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку ее наемники сыграли главную роль в боевых действиях", — говорится в материале Bloomberg.

Собеседник журналистов из Государственного департамента отказался подтвердить обсуждение вопроса о признании "Группы Вагнера" террористической группировкой, но заверил, что США будут и дальше привлекать к ответственности тех, кто несет ответственность за вторжение в Украину.

Несколькими днями ранее депутаты Европарламента написали обращение к президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петру Фиале, в котором призвали признать "Группу Вагнера" террористической организацией на территории Евросоюза. Наемники Евгения Пригожина, как сказано в письме, участвуют в военных конфликтах и массово нарушают права человека, в том числе на территории Украины.

Также сообщалось, что "Группа Вагнера" занимается в Центральноафриканской Республике вербовкой боевиков, осужденных за военные преступления.