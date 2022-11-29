"Группа Вагнера" вербует в ЦАР боевиков, осужденных за военные преступления, — СМИ

Наемники, которых завербовали в формирование "Черные русские", вероятно, будут задействованы для участия в боевых действиях в Украине и Мали.

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"Группа Вагнера" активно вербует в Центральноафриканской Республике боевиков, осужденных за изнасилования и убийства, для последующей их отправки в Украину. Об этом говорится в материале издания The Daily Beast.

Высокопоставленные инсайдеры подтвердили журналистам информацию о том, что "Группа Вагнера", которая не скрывает свое присутствие в ЦАР, активно вербует осужденных за военные преступления боевиков для последующей их отправки в Украину.

Местное крыло военного формирования под названием "Черные русские" насчитывает уже сотни бойцов. Завербованные "новобранцы", по словам осведомленных инсайдеров, являются военными преступниками, которые были осуждены за убийства, изнасилования и насилие в отношении мирного населения.

"С октября "Группа Вагнера" заходит в военные и полицейские части и освобождают боевиков, включая тех, кто был задержан за нападение на деревню Боколобо на юге ЦАР с изнасилованиями женщин и девочек. Никто не может их остановить, потому что правительство дало им столько власти, чтобы они действовали так, как хотят", — продолжил собеседник в общении с журналистами.

Другой военный офицер на условиях анонимности рассказал, что боевики, задержанные за нападение и убийство солдат ЦАР во время штурма военного лагеря в юго-восточном городе Бакума, также были освобождены "Группой Вагнера". По его словам, россияне проинформировали местных чиновникам, что освобожденные наемники будут работать на ЧВК за границей.

"Вагнеры рассказали, что им срочно нужна рабочая сила в Мали и Украине. Я думаю, что более 20 человек, которых мы арестовали за очень серьезные преступления, были освобождены", — цитирует издание инсайдера.

Ни правительство ЦАР, ни руководство "Группы Вагнера" не ответили на электронные запросы журналистов с просьбой прокомментировать информацию о вербовке местных боевиков. Издание также владеет сведениями о том, что несколько наемников из числа "повстанцев" покинули ряды формирования "Черные русские" после того, как им не выплатили обещанные деньги.

Отметим, что в конце октября в СМИ появилась информация о том, что Россия хочет отправить на войну в Украину бывших афганских спецназовцев, которые были вынуждены сложить оружие после вывода контингента США. По данным журналистов, вербовкой командос активно занимается "Группа Вагнера", которой владеет Евгений Пригожин.

Также сообщалось, что РФ отправила на войну в Украину более 500 сирийских наемников, которые будут воевать в рядах частной армии "Щит" и неонацистского подразделения ДШРГ "Русич".