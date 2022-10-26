РФ хочет отправить на войну в Украину брошенных США афганских военнослужащих, — СМИ

За вербовкой, по мнению журналистов, стоит частная военная компания "Вагнер", в ряды которой могут вступить до 15 тысяч экс-бойцов спецназа.

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Россия пытается завербовать бывших членов элитных подразделений Национальной армии Афганистана для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в материале издания The Foreign Policy.

Экс-члены командос, которые были вынуждены сложить оружие после вывода американского контингента из Афганистана, начали получать сообщения от России с предложением участвовать в боевых действиях на территории Украины. По прогнозам экспертов, обученные в США афганские пехотные подразделения в случае успешной вербовки могут стать той силой, которая поможет Москве на передовой.

Согласно предварительным прогнозам, речь идет о 20-30 тысячах афганских военнослужащих, которые были брошены на "растерзание талибам" после вывода армии Соединенных Штатов. Тогда Вашингтону удалось эвакуировать только несколько сотен топ-офицеров, а простым солдатам пришлось скрываться на территории Афганистана из-за угрозы смертной казни.

"Многие спецназовцы все еще ждут переселения в США или Великобританию, что делает их легкой мишенью для вербовщиков. Они становятся простой добычей для РФ… За вербовкой может стоять частная военная компания "Вагнер", которая собирает наемников по всему миру. Лучше бы их (афганских командос — ред.) использовали западные союзники, чтобы воевать на стороне украинцев. Они не хотят воевать за россиян, поскольку россияне — враги", — говорится в материале издания.

По словам бывших спецназовцев, вербовщики выходят с ними на связь через мессенджеры WhatsApp и Signal. Источники журналистов утверждают, что из-за отсутствия постоянной работы в ряды ВС РФ могут вступить до 15 тысяч человек, недавно участвовавших в боевых действиях на стороне международной коалиции.

35-летний капитан, ранее служивший в Национальной армии Афганистана, рассказал в комментарии The Foreign Policy, что помог нескольким своим побратимам связаться с вербовочным пунктом, который расположен в Тегеране. По прибытию в Иран новобранцев сразу отправляли на территорию России. Военнослужащий не знает о дальнейшей судьбе своих товарищей, поскольку после принятия предложения Москве их телефоны были выключены.

В сообщениях о вербовке, которые проанализировало издание Foreign Policy, используется одна и та же формулировка, что наводит журналистов на мысль о масштабной операции со стороны РФ.

"Все, кто хотел бы уехать в Россию, где лучшее обращение и хорошие ресурсы, пожалуйста, пришлите мне ваше имя, фамилию и ваше воинское звание", — говорится в сообщениях, которые получают члены элитных подразделений.

Афганских военнослужащих также призывают завербовать своих коллег. Более того, некоторым экс-спецназовцам, если они согласятся воевать на территории Украины, пообещали предоставить российское гражданство.

Несколькими днями ранее росСМИ сообщали о том, что ЧВК "Вагнер" с начала лета перебросила в Украину не менее 15 тысяч зэков, которые были завербованы в российских колониях.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнер" активно вербует в свои ряды заключенных с ВИЧ и гепатитом.