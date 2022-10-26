РФ хоче відправити на війну в Україну покинутих афганських військовослужбовців США, — ЗМІ

За вербуванням, на думку журналістів, стоїть приватна військова компанія "Вагнер", до лав якої можуть вступити до 15 тисяч ексбійців спецназу.

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Росія намагається завербувати колишніх членів елітних підрозділів Національної армії Афганістану для участі у бойових діях на території України. Про це йдеться у матеріалі видання The Foreign Policy.

Ексчлени командос, які були змушені скласти зброю після виведення американського контингенту з Афганістану, почали отримувати повідомлення від Росії із пропозицією брати участь у бойових діях на території України. За прогнозами експертів, навчені в США афганські піхотні підрозділи у разі успішного вербування можуть стати тією силою, яка допоможе Москві на передовій.

Згідно з попередніми прогнозами, йдеться про 20-30 тисяч афганських військовослужбовців, яких кинули на "розірвання талібів" після виведення армії Сполучених Штатів. Тоді Вашингтону вдалося евакуювати лише кілька сотень топофіцерів, а простим солдатам довелося ховатися на території Афганістану через загрозу смертної кари.

"Багато спецназівців все ще чекають переселення до США чи Великобританії, що робить їх легкою мішенню для вербувальників. Вони стають простою здобиччю для РФ... За вербуванням може стояти приватна військова компанія "Вагнер", яка збирає найманців по всьому світу. Краще б їх (афганських) командос (ред.) використовували західні союзники, щоб воювати на боці українців. Вони не хочуть воювати за росіян, оскільки росіяни вороги", — йдеться у матеріалі видання.

За словами колишніх спецназівців, вербувальники виходять із ними на зв'язок через месенджери WhatsApp та Signal. Джерела журналістів стверджують, що через відсутність постійної роботи до лав ЗС РФ можуть вступити до 15 тисяч осіб, які нещодавно брали участь у бойових діях на стороні міжнародної коаліції.

35-річний капітан, який раніше служив у Національній армії Афганістану, розповів у коментарі The Foreign Policy, що допоміг кільком своїм побратимам зв'язатися з вербувальним пунктом, який розташований у Тегерані. Після прибуття до Ірану новобранців одразу відправляли на територію Росії. Військовослужбовець не знає про подальшу долю своїх товаришів, оскільки після ухвалення пропозиції Москві їхні телефони вимкнули.

У повідомленнях про вербування, які проаналізувало видання Foreign Policy, використовується те саме формулювання, що наводить журналістів на думку про масштабну операцію з боку РФ.

"Всі, хто хотів би виїхати до Росії, де найкраще звернення та хороші ресурси, будь ласка, надішліть мені ваше ім'я, прізвище та ваше військове звання", — йдеться у повідомленнях, які отримують члени елітних підрозділів.

Афганських військовослужбовців також закликають завербувати своїх колег. Понад те, деяким ексспецназівцям, якщо вони погодяться воювати на території України, пообіцяли надати російське громадянство.

Декількома днями раніше росЗМІ повідомляли про те, що ПВК "Вагнер" з початку літа перекинула в Україну не менше 15 тисяч зеків, яких завербували в російських колоніях.

Також повідомлялося, що ПВК "Вагнер" активно вербує до своїх лав ув'язнених з ВІЛ та гепатитом.