ПВК "Вагнера" масово набирає на війну ув'язнених із ВІЛ та гепатитом, — ГУР

Засуджених із тяжкими інфекційними захворюваннями, які поповнили лави бойовиків, маркують спеціальними браслетами, повідомила українська розвідка.

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Російська приватна військова компанія "Вагнера", що належить бізнесмену Євгену Пригожину, масово набирає до своїх лав ув'язнених, які страждають від ВІЛ та гепатит C. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, тяжкохворих засуджених у ПВК маркують спеціальними браслетами — червоними за наявності ВІЛ, білими — у разі гепатиту С. Набір таких бійців уже набув масового характеру, повідомляють у ГУР.

[ + – ] Маркування ув'язнених із ВІЛ та гепатитом С Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

"Лише з однієї виправної колонії №5 у селищі Металобуд Ленінградської області, у ПВК "Вагнер" було "мобілізовано" понад сотню ув'язнених із підтвердженим ВІЛ або гепатитом С", — йдеться у заяві відомства.

Інші бойовики дедалі частіше обурюються фактом набору тяжкохворих ув'язнених у ПВК, а російські медики масово відмовляються надавати допомогу пораненим новобранцям з інфекціями.

"В Україні вже виявлено полонених бойовиків із ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих ув'язнених у ПВК "Вагнер", — додали в ГУР.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин відправив свого представника в Бєлгородську область займатися будівництвом "оборонних споруд" та формуванням "народного ополчення" в регіоні.

Тим часом видання Washington Post випустило матеріал, в якому розповіло про те, що в Кремлі росте вплив Пригожина.