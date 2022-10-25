ЧВК "Вагнера" массово набирает на войну заключенных с ВИЧ и гепатитом, — ГУР

Осужденных с тяжелыми инфекционными заболеваниями, которые пополнили ряды боевиков, маркируют специальными браслетами, сообщила украинская разведка.

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Российская частная военная компания "Вагнера", принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, массово набирает в свои ряды заключенных, которые страдают от ВИЧ и гепатита C. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, тяжелобольных осужденных в ЧВК маркируют специальными браслетами — красными при наличии ВИЧ, белыми — в случае гепатита С. Набор таких бойцов уже приобрел массовый характер, сообщают в ГУР.

[ + – ] Маркировка заключенных с ВИЧ и гепатитом С Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

"Только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧИК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С", — говорится в заявлении ведомства.

Другие боевики все чаще возмущаются фактом набора тяжелобольных заключенных в ЧВК, а российские медики массово отказываются оказывать помощь раненым новобранцам с инфекциями.

"В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, подтверждающие информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧИК "Вагнер", — добавили в ГУР.

Напомним, по данным российских СМИ, основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин отправил своего представителя в Белгородскую область заниматься строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в регионе.

Тем временем издание the Washington Post выпустило материал, в котором рассказало о растущем влиянии Пригожина в Кремле.