Влияние Пригожина растет, он открыто говорит Путину о провалах, – WP

Российский магнат и основатель ЧВК "Вагнера" заявил главе Кремля, что нынешнее руководство в Москве плохо ведет войну. Это свидетельствует о шатком положении оборонного истеблишмента в РФ.

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Влияние российского магната и основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина в Кремле растет. Об этом пишет в своей статье издание the Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Как уточняется, недавно Пригожин открыто высказал президенту РФ Владимиру Путину свое мнение по поводу того, что военное руководство плохо справляется с войной в Украине.

Журналисты считают, что критика, которую бизнесмен с легкостью высказывает главе Кремля, свидетельствует о шатком положении оборонного истеблишмента в России.

Ранее WaPo уже писало о том, что кто-то из близкого окружения Путина указал президенту на ошибки в войне против Украины, однако тогда издание не называло имени.

Как стало известно, разочарование Пригожина в Министерстве обороны страны-агрессора и напряжение в его отношениях с главой ведомства Сергеем Шойгу является темой отдельного отчета американской разведки, который был распространен среди официальных лиц США.

Журналисты уточняют, что Пригожин годами действовал в тени. Среди прочего, он всячески отрицал свою причастность к группе военных наемников (ЧВК "Вагнера"). Но в последние недели магнат все чаще заявляет о себе, его имя постоянно мелькает в публичном пространстве.

Один из американских чиновников, с которым поговорило издание, считает, что влиятельный россиянин занял такую политическую позицию.

"Это политическая публичная позиция, которую он отстаивает: "Я Евгений Пригожин. Я здесь, чтобы рассказать вам правду, и я выполню эту работу", –– прокомментировал источник.

Напомним, в последних отчетах Института изучения войны (ISW) Евгению Пригожину также уделяют особое внимание. Так, в аналитической сводке за 24 октября американские эксперты пишут, что владелец ЧВК "Вагнера" создает военизированную группировку параллельно Вооруженным силам РФ. Она может представлять угрозу для правления президента РФ Владимира Путина.