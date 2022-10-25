Заговор наемников: Пригожин и Гиркин создают военизированную структуру, угрожающую Путину, — ISW

Аналитики заявили, что террорист Гиркин-Стрелков занимается вербовкой новобранцев в параллельную армию Пригожина.

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Российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин создает военизированную группировку параллельно Вооруженным силам РФ. Она может представлять угрозу для правления президента РФ Владимира Путина, о чем пишет американский Институт изучения войны (ISW).

В новом отчете аналитики пишут, что вербовкой в эту структуру занимается военный преступник и террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

"Гиркин — ярый критик российского высшего военного командования и видная фигура среди российских ультранационалистов, участвовавших в аннексии Крыма или незаконном захвате Россией украинской территории на Донбассе в 2014 году", — сказано в отчете.

Также аналитики заявили, что как раз Евгений Пригожин может позволить себе управлять параллельной армией без контроля свыше. Он занимает уникальное положение в российской системе власти и информационном пространстве. Его электорат в России расширяется.

"Пригожин может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или Вооруженные силы России, не опасаясь сопротивления. Путин зависит от сил "Вагнера" в Бахмуте и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина", — говорится в отчете.

Сообщается, что Пригожин только выигрывает от того, что не занимает официально никаких государственных должностей в РФ. Он не скован большой бюрократической работой. Также, как пишут эксперты, Пригожин уже успел дистанцироваться от главы Чечни Рамзана Кадырова. Предполагается, что последний начал терять влияние. Более того, он даже может потерять контроль над Чеченской Республикой.

Ранее Фокус писал, что Путин продолжает терять союзников и партнеров в Европе. Издание пишет, что даже те, кто намекал на легитимность аннексии полуострова Крым в 2014 году, теперь стали на сторону Украины.

Также сообщалось, что Россия хочет обвинить Украину в ядерном терроризме. Постпред России в ООН направил письмо генсеку организации, в котором снова заявил о якобы готовящемся масштабном теракте со стороны Украины.

Еще напомним, что активисты рассказали, как ведет себя армия Беларуси в последние дни. Мониторинговая группа сообщила, что армия Беларуси перебрасывает технику на места постоянной дислокации.