"Вернулась обратно": активисты рассказали, как ведет себя армия Беларуси в последние дни

Мониторинговая группа сообщила, что армия Беларуси перебрасывает технику на места постоянной дислокации. Однако продолжается переброска российских войск на территорию РБ.

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Активисты организации "Беларускі Гаюн" провели анализ железнодорожной активности в Республике Беларусь, чтобы выяснить, как проходила ротация ВСУ РБ с 15 по 22 октября. Об этом сказано в Telegram организации.

В сообщении сказано, что за последнюю неделю мониторинговая группа зафиксировала увеличение передвижений военной техники по железным дорогам страны. Сообщается, что в большинстве случаев техника перемещалась из Бреста, Зябровки, Ельска, Лельчиц, Иваново, Столина, Лунинца и Витебска.

Также сообщается, что большую часть военной техники вывезли из приграничных районов. Речь идет о технике 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, 5-й отдельной бригады специального назначения, 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Активисты сообщили, что перемещалась гусеничная техника, среди которых танки Т-72б(3), боевые машины пехоты БМП-2, боевая разведывательная машина БРМ-1К, многоцелевые плавающие бронетранспортеры МТ-ЛБ, а также 122-мм полковые самоходные гаубицы САУ 2С1 "Гвоздика", бронированные транспортно-боевые машины БТР.

"Фактически, на сегодняшний день мониторинговая группа видит, что действительно большая часть техники ВС РБ с приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации. Кроме 103 ОВДБр ВС РБ, которая прибыла в Зябровку. Остальные силы переброшены по магистральным дорогам", — сказано в сообщении.

Что касается передвижения российских войск в Беларуси, то переброска продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что РФ готовится ударить со стороны Беларуси с целью нарушить логистику ВСУ. Генерал Александр Сырский считает, что российские военные рискуют совершить очередную ошибку, подобную той, которая была совершена в начале войны. Тогда ВС РФ растянули свои войска и провалили наступление на Киев.

Еще напомним, что в Беларуси собирают информацию о потенциальных призывниках. На протяжении октября в соседней стране проверяют мобилизационные ресурсы. Для этого здесь создали специальные группы при органах исполнительной власти.

Также сообщалось, что Беларусь перестала выпускать из страны подлежащих мобилизации в РФ мужчин. По информации журналистов, в аэропортах Беларуси всего за один день с самолетов сняли более 10 россиян. По словам одного из работников аэропорта – ограничения начали действовать с 20 октября.