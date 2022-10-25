"Повернулася назад": активісти розповіли, як поводиться армія Білорусі в останні дні

Моніторингова група повідомила, що військо Білорусі перекидає техніку на місця постійної дислокації. Проте продовжується перекидання російських військ на територію РБ.

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Активісти організації "Беларускі Гаюн" провели аналіз залізничної активності в Республіці Білорусь, щоб з'ясувати, як проходила ротація ЗСУ РБ з 15 до 22 жовтня. Про це йдеться в Telegram організації.

У повідомленні сказано, що за останній тиждень моніторингова група зафіксувала збільшення пересування військової техніки залізницями країни. Повідомляється, що у більшості випадків техніка переміщалася з Бресту, Зябрівки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунинця та Вітебська.

Також повідомляється, що більшу частину військової техніки вивезли із прикордонних районів. Йдеться про техніку 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади, 11-ї окремої гвардійської механізованої бригади, 5-ї окремої бригади спеціального призначення, 103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

Активісти повідомили, що переміщалася гусенична техніка, серед яких танки Т-72б(3), бойові машини піхоти БМП-2, бойова розвідувальна машина БРМ-1К, багатоцільові бронетранспортери МТ-ЛБ, що плавають, а також 122-мм полкові самохідні гаубиці. Гвоздика", броньовані транспортно-бойові машини БТР.

"Фактично, на сьогодні моніторингова група бачить, що справді більша частина техніки ЗС РБ з прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації. Крім 103 ОВДБр ЗС РБ, яка прибула до Зябрівки. Інші сили перекинуті магістральними дорогами", — сказано в повідомленні.

Щодо пересування російських військ у Білорусі, то перекидання триває.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ готується вдарити з боку Білорусі з метою порушити логістику ЗСУ. Генерал Олександр Сирський вважає, що російські військові ризикують зробити чергову помилку, подібну до тієї, яка була скоєна на початку війни. Тоді ЗС РФ розтягли свої війська та провалили наступ на Київ.

Ще нагадаємо, що в Білорусі збирають інформацію про потенційних призовників. Упродовж жовтня у сусідній країні перевіряють мобілізаційні ресурси. І тому тут створили спеціальні групи при органах виконавчої.

Також повідомлялося, що Білорусь перестала випускати з країни чоловіків, які підлягають мобілізації в РФ. За інформацією журналістів, в аеропортах Білорусі лише за один день з літаків зняли понад 10 росіян. За словами одного із працівників аеропорту – обмеження почали діяти з 20 жовтня.