У Білорусі збирають інформацію про потенційних призовників, – Генштаб ЗСУ

Упродовж жовтня у сусідній країні перевіряють мобілізаційні ресурси. І тому тут створили спеціальні групи при органах виконавчої влади.

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Упродовж жовтня на території Республіки Білорусь проводять перевірку мобілізаційних ресурсів країни. Про це у своєму сьогоднішньому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як уточнюють у Генштабі, при місцевих органах виконавчої влади створили спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації про потенційних призовників у країні.

Командування розповідає, що в межах таких перевірок у державі-союзнику РФ уточнюють рід діяльності громадян призовного віку, наявність військово-облікових спеціальностей та сімейний стан чоловіків.

Водночас наразі зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських містах з території Білорусі. У Генштабі припускають, що з території сусідньої країни по Україні також можуть запускати дрони-камікадзе іранського виробництва.

Нагадаємо, Білорусь перестала випускати з країни чоловіків, які підлягають мобілізації у РФ. За інформацією журналістів, в аеропортах Білорусі лише за один день з літаків зняли понад 10 росіян. За словами одного із працівників аеропорту — обмеження почали діяти з 20 жовтня.

Раніше Фокус писав про те, що до Білорусі прибули нові 64 залізничні платформи для навантаження та переміщення військової техніки на територію РФ.