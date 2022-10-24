В Беларуси собирают информацию о потенциальных призывниках, – Генштаб ВСУ

На протяжении октября в соседней стране проверяют мобилизационные ресурсы. Для этого здесь создали специальные группы при органах исполнительной власти.

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На протяжении октября на территории Республики Беларусь проводят проверку мобилизационных ресурсов страны. Об этом в своей сегодняшней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как уточняют в Генштабе, при местных органах исполнительной власти создали специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках в стране.

Командование рассказывает, что в рамках таких проверок в государстве-союзнике РФ уточняют род деятельности граждан призывного возраста, наличие военно-учетных специальностей и семейное положение мужчин.

При этом в настоящее время сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским городам с территории Беларуси. В Генштабе допускают, что с территории соседней страны по Украине также могут запускать дроны-камикадзе иранского производства.

Напомним, Беларусь перестала выпускать из страны подлежащих мобилизации в РФ мужчин. По информации журналистов, в аэропортах Беларуси всего за один день с самолетов сняли более 10 россиян. По словам одного из работников аэропорта – ограничения начали действовать с 20 октября.

Ранее Фокус писал о том, что в Беларусь прибыли новые 64 железнодорожные платформы для погрузки и перемещения военной техники на территорию РФ.