Беларусь перестала выпускать из страны подлежащих мобилизации в РФ мужчин, — СМИ (фото)
По информации журналистов, в аэропортах Беларуси с самолетов сняли более 10 россиян. По словам одного из работников аэропорта – ограничения начали действовать с 20 октября.
Граждан России, которые подлежат частичной военной мобилизации на войну с Украиной, перестали выпускать из Республики Беларусь. Информация об этом появилась в Телеграм-канале "Baza".
Только в пятницу, 21 октября, в аэропортах с самолетов сняли более 10 мужчин.
Телеграм-канал опубликовал историю 23-летнего Глеба, жителя Санкт-Петербурга (РФ). Россиянин несколько раз пытался выехать из страны, но его задерживали. В конце концов окольными путями ему удалось попасть на территорию Республики Беларусь. Однако когда парень пытался улететь из Минска в Турцию, его снова задержали. В самолет он так и не попал.
В свою очередь пограничники ссылаются на Соглашение между РБ и РФ об обеспечении прав граждан на свободу передвижения.
По словам одного из сотрудников аэропорта, ограничения начали действовать с 20 октября, а до этого якобы всех мужчин выпускали без проблем.
Напомним, миллиону россиян закрыли выезд за пределы РФ в связи с мобилизацией. В специальную базу ФСБ спустя несколько дней после объявления Путиным мобилизации попали около 400 тыс. человек. На сегодня это число увеличилось почти в 2,5 раза.
К слову, 18 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует завершать мобилизацию. Однако он утверждает, что военкоматы не будут превышать установленный указом порог и призывать в армию более 300 тысяч граждан.
Это несмотря на то, что 14 октября президент РФ заявил, что в течении двух недель мобилизация завершится. По его словам, Минобороны не планирует каких-либо дополнительных мероприятий по призыву в Вооруженные Силы РФ, кроме тех, что уже завершаются.