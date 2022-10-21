Беларусь перестала выпускать из страны подлежащих мобилизации в РФ мужчин, — СМИ (фото)

По информации журналистов, в аэропортах Беларуси с самолетов сняли более 10 россиян. По словам одного из работников аэропорта – ограничения начали действовать с 20 октября.

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Граждан России, которые подлежат частичной военной мобилизации на войну с Украиной, перестали выпускать из Республики Беларусь. Информация об этом появилась в Телеграм-канале "Baza".

Только в пятницу, 21 октября, в аэропортах с самолетов сняли более 10 мужчин.

Телеграм-канал опубликовал историю 23-летнего Глеба, жителя Санкт-Петербурга (РФ). Россиянин несколько раз пытался выехать из страны, но его задерживали. В конце концов окольными путями ему удалось попасть на территорию Республики Беларусь. Однако когда парень пытался улететь из Минска в Турцию, его снова задержали. В самолет он так и не попал.

[ + – ] Глебу из Санкт-Петербурга так и не удалось улететь из Минска в Турцию Фото: Baza

В свою очередь пограничники ссылаются на Соглашение между РБ и РФ об обеспечении прав граждан на свободу передвижения.

По словам одного из сотрудников аэропорта, ограничения начали действовать с 20 октября, а до этого якобы всех мужчин выпускали без проблем.

[ + – ] Россия и РБ подписали соглашение, согласно которому россиян, подлежащих мобилизации на войну с Украиной, выпускать за пределы республики не будут Фото: Baza

Напомним, миллиону россиян закрыли выезд за пределы РФ в связи с мобилизацией. В специальную базу ФСБ спустя несколько дней после объявления Путиным мобилизации попали около 400 тыс. человек. На сегодня это число увеличилось почти в 2,5 раза.

К слову, 18 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует завершать мобилизацию. Однако он утверждает, что военкоматы не будут превышать установленный указом порог и призывать в армию более 300 тысяч граждан.

Это несмотря на то, что 14 октября президент РФ заявил, что в течении двух недель мобилизация завершится. По его словам, Минобороны не планирует каких-либо дополнительных мероприятий по призыву в Вооруженные Силы РФ, кроме тех, что уже завершаются.