Білорусь перестала випускати з країни чоловіків, які підлягають мобілізації в РФ, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, в аеропортах Білорусі усього за один день з літаків зняли понад 10 росіян. За словами одного із працівників аеропорту – обмеження почали діяти з 20 жовтня.

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Громадян Росії, які підлягають частковій військовій мобілізації на війну з Україною, перестали випускати з Республіки Білорусь. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі "Baza".

Лише у п'ятницю, 21 жовтня, в аеропортах із літаків зняли понад 10 чоловіків.

Телеграм-канал опублікував історію 23-річного Гліба, мешканця Санкт-Петербурга (РФ). Росіянин кілька разів намагався виїхати з країни, але його затримували. Зрештою йому вдалося потрапити на територію Республіки Білорусь манівцями. Однак коли хлопець намагався вилетіти з Мінська до Туреччини, його знову затримали. У літак він так і не потрапив.

[ + – ] Глібу з Санкт-Петербурга так і не вдалося вилетіти з Мінська до Туреччини Фото: Baza

Водночас прикордонники посилаються на Угоду між РБ і РФ про забезпечення прав громадян на свободу пересування.

За словами одного зі співробітників аеропорту, обмеження почали діяти з 20 жовтня, а раніше нібито всіх чоловіків випускали без проблем.

[ + – ] Росія та РБ підписали угоду, згідно з якою росіян, які підлягають мобілізації на війну з Україною, випускати за межі республіки не будуть Фото: Baza

Нагадаємо, мільйону росіян закрили виїзд за межі РФ у зв'язку з мобілізацією. До спеціальної бази ФСБ за кілька днів після оголошення Путіним мобілізації потрапили близько 400 тис. осіб. На даний момент це число збільшилося майже у 2,5 рази.

До речі, 18 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки що не планує завершувати мобілізацію. Однак він стверджує, що військкомати не перевищуватимуть встановлений указом поріг і не призиватимуть до армії більше ніж 300 тисяч громадян.

Це попри те, що 14 жовтня президент РФ заявив, що протягом двох тижнів мобілізація завершиться. За його словами, Міноборони не планує жодних додаткових заходів щодо призову до Збройних Сил РФ, крім тих, що вже завершуються.