Білорусь продовжує допомагати РФ технікою у війні з Україною, — моніторингова група

Лише за останні тижні російські військові отримали від Білорусі щонайменше 70 танків.

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У Білорусь прибули нові 64 залізничні платформи для завантаження та переміщення військової техніки на територію РФ. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За словами спостерігачів, російські військові ще на початку жовтня перегнали до Білорусі 4 порожні залізничні платформи. Вони необхідні для навантаження та вивезення до РФ розконсервованої колісної та гусеничної військової техніки.

Зокрема, зі станції Готня до Бєлгородської області (РФ) прибула порожня залізнична платформа на станцію Уріччя (Білорусь). Саме в Уріччі розташована 969 база резерву танків, де знімаються зі зберігання та вантажаться на платформи танки Т-72А. Це сталося 1 жовтня.

А вже 9 жовтня на Станцію Старі Дороги (Білорусь) зі станції Лиски (РФ) прибули ще 13 порожніх платформ.

Зауважимо, що у місті Старі дороги розташована 288 база резерву автомобільної техніки, де знімається зі зберігання автомобільна техніка.

За даними моніторингової групи, лише за останні тижні офіційний Мінськ передав Москві як мінімум 70 танків Т-72А і 36-44 Уралів.

Нагадаємо, РФ звозить до кордонів України техніку з усієї країни. За словами аналітика Кирила Михайлова, у Росії вистачить танків на кілька років війни. Але для модернізації старого озброєння у країни-агресора недостатньо потужностей.

Крім того, Фокус писав про те, що Росія відправляє до Білорусі 40 іранських дронів-камікадзе та 13 ешелонів із боєприпасами. Білорусь уже доставила до Криму 12 вагонів із арсеналу у Гомельській області. Українська військова розвідка доповіла, що незабаром до Ростовської області приїде нова партія озброєння та техніки.