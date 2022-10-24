Одни и те же грабли: РФ готовится ударить со стороны Беларуси с целью нарушить логистику ВСУ

Генерал Александр Сырский считает, что российские военные рискуют совершить очередную ошибку, подобную той, которая была совершена в начале войны. Тогда ВС РФ растянули свои войска и провалили наступление на Киев.

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События в Беларуси свидетельствуют о том, что российские войска планируют начать наступление на северном направлении с целью перерезать логистические цепочки украинской армии. Однако такие действия приведут к повторной ошибке ВС РФ, которые в начале войны слишком растянули свои силы на севере Украины. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ABC News рассказал командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский.

В ходе беседы было отмечено, что Россия недавно снова начала перебрасывать войска и технику в Беларусь, откуда в начале войны Вооруженные силы РФ провела неудачное наступление на Киев. По мнению некоторых украинских и западных экспертов, новое наращивание сил в Беларуси является незначительным, и, скорее всего, это ложный маневр, который направлен на отвлечение украинских войск с юга.

Однако Сырский полагает, что действия россиян в Беларуси говорят о готовности к тому, чтобы снова начать боевые действия в других регионах Украины.

"Конечно, они готовятся к эскалации боя и переносу конфликта в другие зоны боевых действий. Они готовятся к действиям, направленным на ослабление наших группировок, и, на мой взгляд, возможной целью этого было бы перерезать или ухудшить наши линии связи и снабжения", — отметил командующий.

Поступая таким образом, убежден генерал, Россия "рискуют дважды наступить на одни и те же грабли и ударить себя по лицу", поскольку снова растянет свои силы на северном участке. Между тем Украина готова к такому сценарию и будет стремиться как можно скорее вытеснить противника.

"У нас нет другого выхода, мы должны идти вперед, двигаться прямо к нашим государственным границам", — сказал Сырский, при этом добавил, что победа будет только тогда, когда украинские флаги будут развеваться над всеми границами Украины.

Напомним, мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Запорожской области со стороны противника были замечены белорусские военнослужащие. По его словам их заметили в районе Мирненской территориальной общины.

По мнению журналиста Игоря Ильяша, во время встречи президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко, белорусскому лидеру поставили ультиматум, вследствие чего ему придется теперь занять четкую позицию. По сути у Лукашенко есть два варианта, либо дистанцироваться от Путина, либо поддержать эскалацию и повышение ставок в войне.