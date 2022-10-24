В оккупированном Мелитополе заметили белорусских военнослужащих, — мэр (видео)

Захватчики, по словам Ивана Федорова, дисклоцируются не только на окраинах города, но и в центральных районах, прикрываясь мирным населением.

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В оккупированной части Запорожской области заметили белорусских военнослужащих. Об этом сообщил мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в населенном пункте зафиксировано большое количество захватчиков, которые также дислоцируются по периметру города районного значения.

Помимо этого, как утверждает Иван Федоров, российские военнослужащие перемещаются по центру оккупированного Мелитополя, прикрываясь гражданским населением.

"Также имеются факты того, что пребывают и белорусские военнослужащие на территории, например, Мирненской территориальной громады. Помимо этого, есть примеры, когда военнослужащие находятся в школах, прикрываясь нашими детьми, и обустраивают склады в школах Мелитополя", — подчеркнул мэр временно захваченного города.

[ + – ] В Мелитополе заметили белорусских военнослужащих

Несколькими днями ранее Иван Федоров сообщал, что оккупанты в ходе принудительной мобилизации забрали в ряды ВС РФ три тысячи жителей Мелитополя. По словам городского головы, россияне останавливают мужчин прямо на улицах и везут их в комендатуры или военкоматы. Под принудительную мобилизацию также попали граждане, которые поддержали полномасштабное вторжение и оформили себе российские паспорта.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко признал участие Беларуси в полномасштабной войне против Украины. Белорусская армия, по словам президента страны-агрессора, не отправляет своих военнослужащих и никого не убивает среди украинцев, однако Минск является одной из сторон вооруженного конфликта.

Позже в окружении Александра Лукашенко уверяли, что Беларусь не будет осуществлять сухопутное вторжение на территорию Украины.