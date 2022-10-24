В окупованому Мелітополі помітили білоруських військовослужбовців — мер (відео)

Загарбники, за словами Івана Федорова, дисклокуються не лише на околицях міста, а й у центральних районах, прикриваючись мирним населенням.

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В окупованій частині Запорізької області помітили білоруських військовослужбовців. Про це повідомив мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у населеному пункті зафіксовано велику кількість загарбників, які також дислокуються по периметру міста районного значення.

Крім цього, як стверджує Іван Федоров, російські військовослужбовці переміщаються по центру окупованого Мелітополя, прикриваючись цивільним населенням.

"Також є факти того, що перебувають і білоруські військовослужбовці на території, наприклад, Мирненської територіальної громади. Крім цього, є приклади, коли військовослужбовці перебувають у школах, прикриваючись нашими дітьми, й облаштовують склади у школах Мелітополя", — наголосив мер тимчасово захопленого міста.

[ + – ] У Мелітополі помітили білоруських військовослужбовців

Декількома днями раніше Іван Федоров повідомляв, що окупанти в процесі примусової мобілізації забрали до лав ЗС РФ три тисячі жителів Мелітополя. За словами міського голови, росіяни зупиняють чоловіків прямо на вулицях і везуть їх у комендатури чи військкомати. Під примусову мобілізацію також потрапили громадяни, які підтримали повномасштабне вторгнення та оформили собі російські паспорти.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у повномасштабній війні проти України. Білоруська армія, за словами президента країни-агресора, не відправляє своїх військовослужбовців і нікого не вбиває серед українців, проте Мінськ є однією із сторін збройного конфлікту.

Пізніше в оточенні Олександра Лукашенка запевняли, що Білорусь не здійснюватиме сухопутне вторгнення на територію України.