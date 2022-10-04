Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины (видео)

Белорусская армия, по словам политика, не отправляет своих военнослужащих и никого не убивает среди украинцев.

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Беларусь принимает участие в полномасштабном вторжении ВС РФ в Украину. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности.

По его словам, Беларусь принимает участие в военной агрессии России против Украины.

Лукашенко утверждает, что официальный Минск никогда не скрывал этот факт и добавил, что белорусских военных не отправляют на территорию нашей страны для ведения боевых действий.

"Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — подчеркнул глава Беларуси и заявил, что Беларусь принимает участие в военной агрессии России против Украины, чтобы не допустить распространение вооруженного конфликта на своих территориях.

Официальный Минск, по словам Лукашенко, стал участником войны, чтобы предотвратить "удар со стороны стран Балтии". Во время совещания белорусский президент в очередной раз пообещал, что не допустит нападение западных стран в спину России.

"Да, мы лечим людей. Да, мы корим людей, и не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины", — продолжил Лукашенко и заверил, что в другом формате Беларусь не будет участвовать в полномасштабной войне против Украины.

В ходе совещания с силовиками белорусский президент заявил, что глава Кремля Владимир Путин готов сесть за стол переговоров "хоть завтра". Комментируя военные поставки в Украину, Лукашенко утверждал, что Запад целенаправленно проводит "утилизацию вооружения", отправляя украинским Вооруженным силам якобы устаревшую и ненужную технику.

[ + – ] Александр Лукашенко признал участие Беларуси во вторжении ВС РФ в Украину

Стоит отметить, что накануне президент Беларусь Александр Лукашенко объявил "мобилизацию" среди школьников и государственных чиновников, которых Минск хочет привлечь для сбоя урожая.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко распорядился готовить Беларусь к военному времени.