Все на поля: Лукашенко объявил "мобилизацию" школьников и госслужащих на уборку урожая

Белорусский лидер убежден, что шестичасовой труд на полях является, на радость родителям, эффективным методом воспитания молодежи. Кроме того, собранный урожай можно выгодно продать.

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В то время, когда в России раздают повестки в военкоматы, в соседней Беларуси Александр Лукашенко решил провести в стране сельскохозяйственную "мобилизацию" и отправить на поля собирать урожай школьников, студентов, рабочих и государственных служащих. Как пишет агентство "БелТА", белорусский лидер надеется на увеличение сельхозпродукции в два раза и планирует ее продать "по хорошим ценам".

"Мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем. Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то — не принимаются", — заявил Лукашенко.

В своих рассуждениях белорусский лидер не забыл вспомнить опыт прежних лет и те времена, когда такая же практика широко применялась в Советском Союзе. Политик убежден, что не "болтовня", а физический труд является эффективным элементом воспитания подрастающего поколения.

"Мобилизуйте всех! Если человек пойдет 5-6 часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы…я — точно, работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как", — подчеркнул Лукашенко.

О какой именно родительской радости идет речь президент Беларуси не уточнил, однако отметил, что призвав на сельскохозяйственные работы студентов, рабочих, государственных служащих и других людей, можно успеть собрать урожай и заработать приличные деньги.

Особый акцент Лукашенко сделал на уборке традиционных для Беларуси культур: картофеля, свеклы, морковь и других. Эта продукция будет заложена в стабилизационные фонды, чтобы цены на нее не росли в "геометрической прогрессии"

"Дел еще много в этом году. Я попрошу очень серьезно подключиться к этому — достойно закончить сельскохозяйственный год", — подытожил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко поддержал инициативу президента Путина провести "частичную" мобилизацию. По словам белорусского лидера, решение Путина способствует тому, чтобы из российского государства выезжали те люди, которые несогласны с политикой Кремля.

В то же время в самой Беларуси мобилизацию проводить не собираются. Лукашенко подчеркнул, что страна будет воевать только в том случае, когда ей придется защищаться от внешней агрессии.