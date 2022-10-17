ВС РФ принудительно мобилизовали 3 тысячи жителей Мелитополя, — мэр

В оккупированном городе также зафиксированы факты похищения и депортации детей, которых вывозят в Крым или на материковую часть РФ.

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ВС РФ провели принудительную мобилизацию в Мелитополе, в ходе которой в ряды оккупационных войск призвали 3 тысячи местных жителей. Эту информацию подтвердил мэр неподконтрольного Киеву города Иван Федоров.

По его словам, после объявления принудительной мобилизации оккупанты останавливают мужчин прямо на улицах и везут их в комендатуры или военкоматы.

"И там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда забирали также в армию. В целом в Мелитополе уже забрали три тысячи жителей в какие-то псевдобровольческие батальоны. Мобилизация, к сожалению, продолжается", — продолжил Федоров.

Городской голова утверждает, что под принудительную мобилизацию в ряды ВС РФ также попадают граждане, которые поддержали действия захватчиков и оформили себе российские паспорта.

По словам мэра Мелитополя, оккупанты перестали выпускать на подконтрольную Украине территорию бывших или текущих сотрудников Запорожской АЭС. Даже пенсионеры, которые несколько лет назад работали на атомном объекте в Энергодаре, также не могут выехать из оккупации.

"Можем подтвердить факт, что россияне забирают наших детей. Из Энергодара в Анапу вывезли 300 детей. Сегодня готовят к вывозу детей из Мелитополя в Крым или Краснодарский край. Они начали депортацию с детей, поскольку понимают, что взрослые будут держаться за своих детей. Факты кражи детей есть", — резюмировал Федоров, комментируя ситуацию в оккупированном Мелитополе.

Стоит отметить, что Иван Федоров еще в начале октября сообщал о старте принудительной мобилизации в Мелитополе. По его словам, оккупанты хватают людей прямо на улицах, а также не обращают внимание на их возраст и физическую подготовку.

Также сообщалось, что ВСУ готовят Запорожскую область к полной деоккупации, ежедневно уничтожая боевую технику и военные объекты ВС РФ.