Мэр Мелитополя рассказал, как ВСУ готовят Запорожскую область к полной деоккупации (фото)

За последние несколько дней украинская армия уничтожила десятки единиц боевой техники, а точное число погибших скрывается Кремлем.

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Подразделения Вооруженных сил Украины готовятся к полной деоккупации Запорожской области, уничтожая один за одним военные объекты ВС РФ на неподконтрольной территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, ВСУ в данный момент готовят Запорожскую область к полной деоккупации, нанося точечные удары по военным объектам ВС РФ в тылу.

Иван Федоров подчеркивает, что украинская армия уничтожает не только боевую технику захватчиков, но и личный состав противника.

Только в течение последних несколько дней подразделения ВСУ:

уничтожили склад боеприпасов и ранели более 20 оккупантов в районе Гуляйполя;

ликвидировали 10 единиц военной техники и ранили до 40 военнослужащих в Токмаке;

до 30 оккупантов ранили в Пологах;

в Каменке-Днепровской уничтожили 7 единиц военной техники и ранили около 40 военнослужащих противника;

в районе населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак огнем поразили около 100 оккупантов, среди них — более 25 только что мобилизованных;

рядом с Бердянском уничтожили уничтожили 4 комплекса С-300.

Иван Федоров уточняет, что командование ВС РФ пытается скрыть число оккупантов, которые погибли в результате ракетных и артиллерийских ударов со стороны ВСУ.

[ + – ] ВСУ уничтожают военные объекты ВС РФ и готовят Запорожскую область к деоккупации

Стоит отметить, что подразделениям ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения российских войск удалось уничтожить 65 тысяч солдат ВС РФ. За минувшие сутки на передовой захватчики также потеряли 300 военнослужащих, 14 беспилотников и семь артиллерийских систем.

Также сообщалось, что медицинские учреждения на оккупированных территориях заполнены ранеными солдатами ВС РФ, а смертность среди захватчиков превышает 50% из-за низкого качества медпомощи.