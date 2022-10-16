Мер Мелітополя розповів, як ЗСУ готують Запорізьку область до повної деокупації (фото)

За останні кілька днів українська армія знищила десятки одиниць бойової техніки, а точна кількість загиблих приховується Кремлем.

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Підрозділи Збройних сил України готуються до повної деокупації Запорізької області, знищуючи один за одним військові об'єкти ЗС РФ на непідконтрольній території. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер захопленого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, ЗСУ зараз готують Запорізьку область до повної деокупації, завдаючи точкових ударів по військових об'єктах ЗС РФ у тилу.

Іван Федоров наголошує, що українська армія знищує не лише бойову техніку загарбників, а й особовий склад противника.

Лише протягом останніх кілька днів підрозділи ЗСУ:

знищили склад боєприпасів та поранено понад 20 окупантів у районі Гуляйполя;

ліквідували 10 одиниць військової техніки та поранили до 40 військовослужбовців у Токмаку;

до 30 окупантів поранили у Пологах;

у Кам'янці-Дніпровській знищили 7 одиниць військової техніки та поранили близько 40 військовослужбовців противника;

у районі населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори і Токмак вогнем уразили близько 100 окупантів, серед них — понад 25 щойно мобілізованих;

поряд з Бердянськом знищили 4 комплекси С-300.

Іван Федоров уточнює, що командування ЗС РФ намагається приховати кількість окупантів, які загинули внаслідок ракетних та артилерійських ударів з боку ЗСУ.

[ + – ] ЗСУ знищують військові об'єкти ЗС РФ і готують Запорізьку область до деокупації

Варто зазначити, що підрозділам ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ вдалося знищити 65 тисяч солдат ЗС РФ. Минулої доби на передовий загарбники також втратили 300 військовослужбовців, 14 безпілотників і сім артилерійських систем.

Також повідомлялося, що медичні установи на окупованих територіях заповнені пораненими солдатами ЗС РФ, а смертність серед загарбників перевищує 50% через низьку якість медичної допомоги.