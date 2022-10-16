"Ювілей" для окупантів: ЗСУ вже ліквідували 65 тисяч загарбників (фото)

Найбільших втрат за минулий день загарбники зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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Підрозділи Збройних сил України за добу ліквідували 300 окупантів, а загальні втрати особового складу ЗС РФ із початку вторгнення становлять 65 тисяч військовослужбовців. Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 жовтня.

Найбільших втрат за минулу добу окупаційна армія зазнала на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Українським військовослужбовцям за один день на передовій вдалося ліквідувати 300 ворожих солдатів, 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня та сім артилерійських систем. Таким чином, загальні втрати особового складу ЗС РФ із першого дня повномасштабного вторгнення в Україну становлять 65 тисяч бійців.

Крім цього, як інформує Генштаб, минулої доби на передовій було знищено 14 бойових броньованих машин і п'ять танків.

Загальні втрати російської армії в Україні за 15 жовтня:

особовий склад — 300 військовослужбовців;

танки — 5;

бойові броньовані автомобілі — 14;

артилерійські системи — 7;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14;

автомобільна техніка та цистерни з паливом — 8 одиниць;

спецтехніка — 1 одиниця.

[ + – ] ЗС РФ з першого дня вторгнення втратили 65 тисяч військовослужбовців

Нагадаємо, 15 жовтня російські воєнкори повідомили про початок великого наступу ЗСУ на Херсонському напрямку. Пропагандисти стверджували, що українські військовослужбовці розвивають просування у районі населених пунктів Дудчани, Милове та Суханове.

Також повідомлялося, що російські ЗМІ повідомили про обстріл окупаційної адміністрації в Донецьку з РСЗВ HIMARS. Внаслідок атаки будівля загарбників, яка розташована у Ворошилівському районі, зазнала серйозних пошкоджень, а на площі перед "мерією" згоріли кілька автомобілів.