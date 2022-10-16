"Юбилей" для оккупантов: ВСУ уже ликвидировали 65 тысяч захватчиков (фото)
Наибольшие потери за минувший день захватчики понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки ликвидировали 300 оккупантов, а общие потери личного состава ВС РФ с начала вторжения составляют 65 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба ВСУ от 16 октября.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупационная армия понесла на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Украинским военнослужащим за один день на передовой удалось ликвидировать 300 вражеских солдат, 14 беспилотников оперативно-тактического уровня и семь артиллерийских систем. Таким образом, общие потери личного состава ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения в Украину составляют 65 тысяч бойцов.
Помимо этого, как информирует Генштаб, за минувшие сутки на передовой были уничтожены 14 боевых бронированных машин и пять танков.
Общие потери российской армии в Украине за 15 октября:
- личный состав — 300 военнослужащих;
- танки — 5;
- боевые бронированные автомобили — 14;
- артиллерийские системы — 7;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14;
- автомобильная техника и цистерны с топливом — 8 единиц;
- спецтехника — 1 единица.
Напомним, 15 октября российские военкоры сообщили о начале большого наступления ВСУ на Херсонском направлении. Пропагандисты утверждали, что украинские военнослужащие развивают продвижение в районе населенных пунктов Дудчаны, Миловое и Суханово.
Также сообщалось, что российские СМИ сообщили об обстреле оккупационной администрации в Донецке из РСЗО HIMARS. В результате атаки здание захватчиков, которое расположено в Ворошиловском районе, получило серьезные повреждения, а на площадии перед "мэрией" сгорели несколько автомобилей.