"Военкоры" РФ сообщают о мощном наступлении ВСУ в Херсонской области: что известно

Источники сообщают о наступлении примерно двух украинских батальонов на направлении Дудчаны — Мыловое.

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Российские пропагандисты и "военкоры" сообщают об активном наступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Фокус собрал их сообщения в одной новости.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц пишет, что ВСУ развивают наступление в направлении Дудчан, Мылового и Суханово. Одновременно с этим украинские военные обстреливают россиян в оккупированном Северодонецке Луганской области, а также позиции ВС РФ на линии Кременная-Сватово.

Главред пропагандистского российского издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок в Telegram также пишет о начале тяжелых боев в Херсонской области. По его информации, В настоящий момент украинские формирования пытаются продвигаться в сторону Берислава, а основные силы ВСУ сосредоточены в направлении Дудчаны — Мыловое. Российский Telegram-канал "Архангел спецназа Z" утверждает, что украинские силы бросили в атаку на этом направлении примерно два батальона.

"Если противник решил начать новый этап контрнаступления на Херсон, то, можно допустить, что обострение произойдет и в районе линии Кременная-Сватово", — предполагает корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Украинский военный с позывным "Рим", командир расчета гаубицы в десантно-штурмовых войсках отчитался в Twitter об успехах ВСУ. По его словам, украинские войска ведут наступление, вытесняя противника к берегам Днепра. Он намекнул, что украинские подразделения приближаются к Бериславу.

[ + – ] Посты бойца ВСУ с позывным "Рим" в Twitter (cейчас удалены) Фото: Скриншот

Ранее оккупанты попросили президента Владимира Путина эвакуировать жителей Херсонской области из-за наступления ВСУ. Британская разведка предполагает, что зона боевых действий приближается к самому Херсону.

Западные военные считают, что ВСУ могут освободить Херсон уже на следующей неделе. Тем временем, оккупанты готовятся к обороне города.