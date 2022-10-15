Лікарні на окупованих територіях забиті пораненими ЗС РФ: смертність вища за 50%

Цивільних відмовляються лікувати через завантаженість лікарів і нестачу ліжкомісць.

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Медичні установи на окупованих територіях України переповнені пораненими, оскільки російські війська зазнають великих втрат. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у звіті 15 жовтня.

За інформацією українських військових, за тиждень лише до однієї з лікарень Донецька госпіталізували близько 100 поранених у боях. Крім того, всі лікарні переповнені в місті Токмак Запорізької області, яке розташоване приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту.

[ + – ] Токмак на карті бойових дій в Україні Фото: Скриншот

Місцеві жителі розповідають, що цивільних у медзаклади відмовляються приймати через високу завантаженість медиків і відсутність вільних ліжок. Генштаб підкреслює, що смертність в окупованих районах перевищує 50% через низьку якість медичної допомоги, до того ж, командування ЗС РФ не бажає перевозити тяжко поранених у Росію для лікування.

ЗСУ уточнили дані щодо втрат російської армії в Запорізькій області за останні дні. Під час бойових дій у районах Оріхова, Токмака та Кінських Роздорів за останні дні вдалося знищити близько 100 окупантів, із них близько чверті були нещодавно мобілізовані. Захисникам України вдалося також відбити атаки ЗС РФ у Донецькій області в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар'їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

Згідно з даними Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення загальні втрати Росії становлять:

Особовий склад — 64700 (+400 за добу)

Танки — 2524

Бойові броньовані машини — 5179

Артилерійські системи — 1582

Реактивні системи залпового вогню — 365

Засоби ППО — 186

Літаки — 268

Гелікоптери — 242

БПЛА — 1210

Крилаті ракети — 316

Кораблі — 16

Автомобілі та цистерни — 3951

Спецтехніка — 142

Раніше писали, що ЗС РФ втрачає здатність наступати й очікує на прорив ЗСУ в Луганській області. Бойову міць російської армії сильно підриває дезертирство та поганий моральний стан солдатів.

Глава Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг заявив про виснаження ЗС РФ в Україні. Росіянам не вистачає живої сили, боєприпасів, техніки.