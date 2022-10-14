ЗС РФ втрачає здатність наступати і очікують на прорив ЗСУ на Луганщині, — ISW (фото)

Окупаційні формування дедалі більше деградують, а високий рівень дезертирства унеможливлює подальше просування на сході України.

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ЗС РФ втрачають здатність вести наступальні операції на Донбасі через низький моральний стан та боєздатність. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 13 жовтня.

Аналітики, посилаючись на заяву Генерального штабу Збройних сил України, наголошують, що російські військовослужбовці отримали від свого командування розпорядження тимчасово припинити наступальні дії на Донбасі. Своє рішення керівництво ЗС РФ аргументує низьким моральним станом, дезертирством та втратою боєздатності.

"Заява Генштабу, ймовірно, є відображенням того факту, що російські загони дедалі більше деградують, наступаючи на відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, особливо в районі Бахмута та Донецька. Ці підрозділи стають деградуючими, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій", — сказано у звіті ISW.

Складна ситуація для ЗС РФ та проросійських бойовиків, на думку аналітиків, складається на заході Луганської області. Через успішне просування підрозділів ЗСУ, окупанти готуються відбивати атаку в районі Сватового.

У своєму звіті експерти ISW також посилаються на відомості від російської сторони, яка стверджує, що ЗС РФ веде наступ біля Кремінної, намагаючись просунутися до Лімана. Крім цього, формування 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії беруть участь у боях поруч із Терновим.

[ + – ] ЗС РФ очікують з Лиману прорив ЗСУ на Кремінну та Сватове

Варто зазначити, що у своєму звіті від 13 жовтня аналітики ISW прокоментували нещодавні масовані удари Росії по Україні. Ракетними атаками, на думку фахівців, окупанти намагаються відвернути увагу простих росіян від скандалів, пов'язаних із мобілізацією.

Також повідомлялося, що ЗС РФ зміцнюють у Луганській області лінію оборони, займаючись зведенням двох ліній протитанкових бетонних пірамід, які відомі під назвою "зуби дракона".