ВС РФ теряют способность наступать и ожидают прорыва ВСУ на Луганщине, — ISW (фото)

Оккупационные формирования все больше деградируют, а высокий уровень дезертирства делает невозможным дальнейшее продвижение на востоке Украины.

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ВС РФ теряют способность вести наступательные операции на Донбассе из-за низкого морального состояния и боеспособности. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 13 октября.

Аналитики, ссылаясь на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отмечают, что российские военнослужащие получили от своего командования распоряжение временно прекратить наступательные действия на Донбассе. Свое решение руководство ВС РФ аргументирует низким моральным состоянием, дезертирством и потерей боеспособности.

"Заявление Генштаба, вероятно, является отражением того факта, что российские отряды все больше деградируют, наступая на относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута и Донецка. Эти подразделения становятся все более деградировавшими, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций", — сказано в отчете ISW.

Сложная ситуация для ВС РФ и пророссийских боевиков, по мнению аналитиков, складывается на западе Луганской области. Из-за успешного продвижения подразделений ВСУ, оккупанты готовятся отражать атаку в районе Сватово.

В своем отчете эксперты ISW также ссылаются на сведения от российской стороны, которая утверждает, что ВС РФ ведут наступление возле Кременной, пытаясь продвинуться в направлении Лимана. Кроме этого, формирования 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии участвуют в боях рядом с Терновым.

[ + – ] ВС РФ ожидают из Лимана прорыв ВСУ на Кременную и Сватово

Стоит отметить, что в своем отчете от 13 октября аналитики ISW прокомментировали недавние массированные удары России по Украине. Ракетными атаками, по мнению специалистов, оккупанты пытаются отвлечь внимание простых россиян от скандалов, связанных с мобилизацией.

Также сообщалось, что ВС РФ укрепляют в Луганской области линию обороны, занимаясь возведением двух линий противотанковых бетонных пирамид, которые известны под названием "зубы дракона".